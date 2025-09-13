Tolosa, el otoño adelantado

PABLO ALBERDI tolosa. Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

La Azoka va recuperando la actividad habitual, tras la ralentización del verano. El curso académico está ya en marcha, y con él, las mañanas de sábado. Mucho ambiente, producto, y actividad comercial a lo largo de la mañana. Los puestos del Zerkausi se muestran a rebosar, y no cabe duda de los esfuerzos de los productores, juzgando simplemente el producto en las mesas.

Llevamos ya semanas hablando de la gran disponibilidad de fruta que hay en las mesas, y de cómo, los productores especializados en manzana disfrutan ofreciendo y vendiendo su producto, de mucha cosecha, los productores pueden abastecer a todos sus clientes, y no se encuentran con la situación de tener que decir que no a nadie. La fruta es de una calidad soberbia, como atestiguan los que ayer llenaron sus bolsas con manzana, membrillo, pera, matxakanas, higos o nueces entre otros.

Productos del país

Mín. Máx.

Micológicos

Trufa 150 180

Ziza hori 22 24

Hongo 33 35

Hongos emb 8,5

Quesos

Nuevo 19 22

Oveja 18 25

Cabra 17 27

Requesón 16

Fresco 17 18

Vaca 10 12

Mezcla 10 18

Frutas

Moscatel 3

Membrillo 3

Matxakanas 8

Avellana 4 5

Jumbo sagarra 1,5 3

Pera 3

Higo morado 4

Pelestrina 1,5 4

Star sagarra 1,5 4

Nuez 4 6

Hortalizas (kilo)

Acelga 2 4

Calabacín 2 3

Cebolleta 1,5 2

Patata 2 3

Cebolla 1 2

Tomate inv 4,5 6

Zanahoria 1 2

Calabaza 1,5 4

Cebolla roja 1,5 3

Patata nueva 5

Vaina morada 8

Vaina plana 6 8

Baba txiki 7 10

Baba beltza 7,5

Cayena 12

Alubia 15 18

Guindillas Ibarra 12 14

Tomat cam-lib. 6 8

Pocha blanca 8 15

Padrón 10

Italiano 6 8

Gernika 12

Hortalizas (manojo)

Cebolla 1 3

Cebolla roja 2 4

Zanahoria 1 4

Ajos frescos 2 3

Remolacha 1,5 2

Borraja 2

Puerros 2 4

Acelgas 1 3

Hortalizas (unidad)

Escarola riz 1,2 1,5

Calabacín 0,8 1,5

Lollo 1 1,25

Aza punt 1,5

Otra de las 'cosechas' propias son las setas. Vimos mucha ziza hori de origen local, que actúan además como chivatas de la presencia de los hongos del país en los montes, además de en las mesas. Son muchos los clientes que se abastecen de ellas en la Azoka. Se comentaba en los corrillos la presencia en los bosques de hongo del país, e incluso de culetro, lo que despertaba los instintos de los clientes y las ganas de comprar. Buenas ventas.

Los especialistas en queso mantienen la oferta habitual, con una aceptación elevada. El horizonte cercano de temperaturas más frías invita a comer más proteico, y el queso artesano del país se hace cada vez más apetecible. Comentar así mismo que hay productores que a lo presentado en las mesas le añaden el producto que se puede encargar, bien por teléfono entre semana, o de semana a semana en el mismo puesto. Es el caso de Fermin Legarra, que, en su puesto, a los quesos elaborados con leche de sus ovejas, añade chocolates artesanos y ofrece además, por encargo, requesón que elabora todas las semanas. Son bastantes los clientes fijos en esta demanda.

Las mesas de verdura se veían abarrotadas de producto. La de Arriatzu mostró mucho producto y mucha clientela. Acelgas moradas, escarolas de concurso o coliflores atraían la atención de los clientes. La de Izagirre ofrece ya sus habituales puerros de gran calibre y calidad excepcional. Tenían además pocha blanca, además de Zuhaitz o Iraola, entre otros, y comienzan ya a venderse muy bien. Muchos consultan por la hermana de Tolosa, la alubia negra, que aparecerá de manera inminente. Veremos.