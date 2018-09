Tolosa muestra sus encantos en el bus turístico de San Sebastián Imagen del bus turístico de Donostia con el anuncio de Tolosa. Nueva iniciativa para poner en valor la oferta cultural, gastronómica y de naturaleza de la comarca, y atraer turistas de la capital JUANMA GOÑI TOLOSA. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:32

Tolosa 'se vende' en la capital. Su imagen promocional se incluye estos días en la parte trasera de los buses turísticos de San Sebastián con el objetivo de atraer visitantes a la villa y su comarca. Es el último exponente de un amplio compendio de iniciativas que llevan tiempo desgranándose, y que buscan promocionar los encantos turísticos y gastronomómicos de la villa y su comarca.

La inserción publicitaria ha sido impulsada por el departamento municipal de Comercio, Ferias y Turismo. Contiene la imagen del mercado de Tolosa, con el lema 'Tolosa, the origins of our gastronomy. Zatoz jatorrira' (Tolosa, los orígenes de nuestra gastronomía. Ven al origen). Se resalta la cercanía de la capital con Tolosa, veinte minutos, una minucia para el visitante que viene de una urbe de gran tamaño. El anuncia podrá verse hasta el próximo día 14 de octubre.

Todos los viernes, además, se situará en las paradas del bus una persona que distribuirá folletos turísticos de Tolosa, con información práctica y detallada: guía gastronómica, agenda cultural, ocio, senderismo...

La concejala de Comercio, Ferias y Turismo, Nerea Letamendia, destaca la importancia de 'posicionar' la marca urbana. «El turismo es una opción para Tolosa. Nos encontramos muy cerca de Donostia y contamos con un turismo en el que nuestra personalidad es el centro de la experiencia. Viendo que Donostia es uno de los atractivos principales de nuestro territorio, que es ahí a donde acuden los visitantes, y que en ese ámbito Tolosa tiene muchas posibilidades, por su ubicación, cercanía y recursos, el objetivo de la iniciativa del autobús es promocionar nuestra villa y atraer a la gente», señala la concejala.

En estos últimos años se han creado distintos soportes para atraer visitantes a Tolosa y para hacer que su experiencia sea adecuada. El departamento municipal que preside Nerea Letamendia está convencido de la importancia que puede ejercer el turismo dentro de la actividad económica del municipio. Así, hace un año que el ayuntamiento publicó una guía con formato de 'moleskine' y mapas de la localidad, e instaló también una nueva señalización. También se editó un 'cuaderno de viaje' con información amena del patrimonio de la villa.

A comienzos de año presentó el spot 'Bienvenidos y bienvenidas a Tolosa', y meses más tarde se presentó la nueva página web (Tolosa.eus), adaptada a todos los dispositivos, donde se agrupa toda la información turística y práctica, con enlaces a otras páginas web. Ahora llega este 'spot' tolosarra en Donostia.