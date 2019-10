El Tolosa CF, en su mejor momento, recibe al líder Portugalete en Berazubi El Tolosa CF vuelve a Berazubi para enfrentarse a un rival temible, el Portugalete, líder de la Tercera División. / IÑIGO ROYO Los urdiñas han sumado diez de los últimos doce puntos y esperan jugar de tú a tú a un equipo de nivel de Segunda B J.GOÑI TOLOSA. Sábado, 12 octubre 2019, 01:04

«Si hemos subido a Tercera es para disfrutar de partidos como el de hoy». El entrenador del Tolosa CF de Tercera División, Ander Avellaneda, no oculta su satisfacción y expectación ante el encuentro de hoy en Berazubi (16.30).

El conjunto urdiña recibe la visita del líder Portugalete, un equipo temible, que aún no ha perdido y que es un claro aspirante a subir a Segunda B. Pero el Tolosa CF está de dulce. Ha sumado diez de los últimos doce puntos, se ha alejado de la zona peligrosa y se sitúa ya en la parte tranquila de la tabla. No tiene nada que perder y espera dar batalla en su estadio ante la afición que no debe faltar a la cita, y más teniendo en cuenta que no hay fútbol de Primera División. Los vizcaínos han fletado una autobús para los aficionados, así que habrá ambiente.

Nadie esperaba, tras la disputa de la primera jornada, en la que el Tolosa CF cayó 3-0 en Tabira, que a estas alturas de la temporada el equipo sumara doce puntos y tuviera ya siete de renta respecto a los puestos de descenso. Es verdad que las últimas victorias las ha logrado ante equipos que están clasificados en la últimas posiciones, pero también es verdad que son, al menos a priori, rivales directos a los que va dejando atrás.

«Trabajo diario»

Para el entrenador, Ander Avellaneda, la clave de estos últimos buenos resultados está en el trabajo diario de los jugadores. «Verles entrenar es una locura, la intensidad con la que lo hacen ...dirfruto una barbaridad viéndoles entrenar. Y eso conlleva el premio del fin de semana. No tenemos un once titular, y excepto algún lesionado todos han tenido sus minutos y han jugado como mínimo un partido de titular. Hasta los tres porteros y dos juveniles».

Ander no quiere caer en falsas expectativas y cree que hay que tener los pies en el suelo. «No nos tenemos que olvidar de dónde venimos; ha costado mucho esfuerzo ascender, y en cada partido tenemos que dar el mil por mil. Somos muy conscientes de qué es lo que queremos. Tenemos que disfrutar de cada entreno y cada partido en esta categoría, y competir como estamos compitiendo hasta ahora. El equipo está cogiendo confianza, y eso tiene que valer para competir mejor aún».

El Tolosa viene de ganar en Deusto (0-2). La victoria fue difícil. El equipo urdiña viajó con muchas bajas, y en la primera parte sufrió mucho. Azurza y Joanes jugaron de inicio e hicieron un gran partido. El Deusto está en mala dinámica y se notó. Los urdiñas aprovecharon un error de los locales y remataron el partido a balón parado.

El líder Portugalete, aunque está en Tercera, es realmente un equipo de nivel de 2ªB. «Es un auténtico equipazo», asegura Avellaneda. «Pero estando como estamos, sé que el equipo va hacer un gran partido y les jugaremos de tú a tú. Para ellos es obligatorio ganar en Berazubi , pero ahora mismo somos muy peligros para cualquier rival».

Esperando a la Copa

Por otro lado, el Tolosa CF conocerá el jueves 17 su rival en la ronda previa de la Copa del Rey. El equipo urdiña ha quedado encuadrado en el grupo A junto al Pontellas (Galicia), el Urraca (Asturias), el Barquere (Cantabria), el representante de Castilla-Leon, y el Comillas (La Rioja). Las eliminatorias se disputarán en las instalaciones cuya bola sea extraída en primer lugar, y los vencedores entrarán en el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa, que se celebrará el 18 de diciembre. Su rival podría ser un equipo de Primera división que no juega competiciones europeas.

Categorías inferiores

Una vez más, las alegrías llegan del fútbol base femenino. El segundo equipo sénior se desplazó a Urnieta para conseguir un resultado de 0-2. Van solo tres jornadas pero se percibe que el equipo ya rueda; tres victorias, diez goles a favor y ninguno en contra. Como también rueda, y con números parecidos el Cadete Honor. Estas jugaron en Usabal ante el Zestoa al que endosaron un 7-0. En tres jornadas acumulan tres victorias, con diez goles a favor pero habiendo encajado uno. Y otro pleno de victorias en tres jornadas para el 1ª Cadete, mejorando los números de las anteriores. Viajaron a Urnieta y vencieron por un más que rotundo 0-9. Pleno de victorias, tres de tres, con quince goles a favor y sin encajar hasta la fecha.

El Infantil de Honor, tras su clara victoria en casa ante el Zumaiako, visito al Añorga, de donde se vino de vacío. Destacar, por supuesto, la gran victoria del Preferente en su derbi ante el Billabona, partido que encarriló a la salida de un saque de esquina en los primeros minutos para tener controlado en todo momento, y cerrar con otro gol a resultas de un saque de falta lateral.