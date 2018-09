El Tolosa ilusiona en su debut Los jugadores del Tolosa CF se felicitan tras lograr uno de los goles en la clara victoria ante el Beti Gazte. / IÑIGO ROYO El Tolosa de División de Honor Regional es el primer líder de la categoría tras golear al Beti Gazte (5-1) en un partido en el que destacó su efectividad | J. GOÑI TOLOSA. Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:23

Mejor no se puede empezar la temporada. 5-1 ante un Beti Gazte que siempre suele ser un rival peleón y competitivo. Conclusión: tres puntos y liderato para arrancar la liga. «Fuimos muy efectivos pero quizás el resultado fue demasiado abultado», se sincera el entrenador, Ander Avellaneda. Lo cierto es que esta clara victoria tiene que servir de aliciente para afrontar a tope de moral los próximos compromisos y animar a más gente a venir a Berazubi. Se notó que todavía es época veraniega, pero si el equipo sigue ganando, la tribuna se acabará llenando.

El entrenador no cree que el Tolosa goleó debido a que el Beti Gazte estuvo por debajo de lo esperado. «Yo no lo veo así para nada. Nunca te puedes fiar de un equipo como el Beti. Yo le he visto remontar un 0-3 adverso. Cuando logró el 3-1 el sábado yo pensé que no podíamos dar el partido cerrado bajo ningún concepto».

El míster urdiña está muy satisfecho por cómo se acoplaron al equipo las nuevas incorporaciones. Gente como Otermin, Lecea o Zubeldia, que el año pasado jugaron en el segundo equipo. «Creo que es motivo de orgullo comprobar que el sábado jugamos con un equipo integrado al cien por cien por gente del pueblo y con una media de edad de 21 años», sostiene el entrenador, que también está muy satisfecho por la composición global de su plantilla. «Creo que podemos repartir minutos entre muchos jugadores. Tenemos 23 futbolistas y todos están en disposición de jugar».

Ahora, el objetivo es afianzar esta primera victoria logrando puntuar en la primera salida, el próximo domingo, en Elgoibar. No será fácil, pero el Tolosa va lanzado.