El Tolosa CF de Honor Regional busca prolongar su buena racha hoy en Irun DV TOLOSA. Domingo, 14 octubre 2018, 00:50

El Tolosa CF de División de Honor Regional quiere seguir soñando. Lleva dos partidos extraordinarios, en los que ha sumado seis puntos, marcado seis goles, y recibido sólo uno. Hoy juega en Gal ante el Real Unión (17.15), y el entrenador, Ander Avellaneda, quiere que sus jugadores no se confíen. «Aún no hemos hecho nada y jugamos en un campo que no se nos da nada bien, pero las estadísticas están para romperse». Los urdiñas se enfrentan a un muy buen rival, pero están con la moral a tope, les sale todo. «Sí, estamos con confianza y alegría. Esto no ha hecho más que empezar pero veo muy bien al equipo», asegura el míster urdiña. Una victoria acercaría aún más al equipo hacia el liderato que ostenta el Anaitasuna.

Categorías inferiores

El Juvenil nacional se trajo un punto de su visita a Leioa, en un partido trabado ante un público 'hostil'. El Primera juvenil se paseó ante el Ordizia, 9-0, nueve boles que pudieron ser más, muchos más. Gran partido del Cadete Liga Vasca, que venció sin problemas al Derio en otro buen partido.

El único que no termina de arrancar es el Cadete de honor, que tras sufrir una expulsión mediada la primera parte que lastró al equipo, cayó ante el Elgoibar. Un equipo al que le cuesta hacerse a la categoría, el año pasado sucedió lo mismo, pero que tiene mimbres para salir adelante, seguro. Hoy juega a las 11.00 contra el Urola en Usabal.

Los que van como un tiro son los del Primera cadete que vencieron, no sin problemas, a un correoso Intxurre. Tres de tres. En edad infantil, el categoría Honor venció al Beasain, que venía de golear al Danena. Cinco se llevaron los vagoneros. Y once fueron los minutos de prolongación que el Infantil Txiki jugó en Azkoitia. Menos mal que los locales metieron el gol del empate, porque sino, habrían superado el récord de aquel Tolosa Oiartzun de la temporada 2012-2013.