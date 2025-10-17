La galleta Abaraska, nexo de unión de la miel y el dulce para esta edición de Goxua

El obrador de la familia Gorrotxategi ha sido este viernes el lugar elegido para la presentación de la feria especial del dulce y la repostería ... Tolosa Goxua. Treinta ediciones alcanza este año, una cifra redonda que también lo es para los chocolateros, pues celebran cien años desde su inicio en la pastelería. De Jose Mari a Rafa y ahora también con Armintz y Joanes Gorrotxategi, la familia sigue su periplo en torno al dulce. La feria se celebrará el próximo sábado, día 25, en el Triángulo, céntrica plaza de la localidad «con alma gastronómica, sabor y tradición», ha señalado Armintz Gorrotxategi.

Una «fiesta para disfrutar y que elaboramos con amor, recordando que detrás de cada pasta y chocolate hay mucho trabajo, mucha historia, y sobre todo mucha pasión», ha comentado el confitero junto a representantes de otras pastelerías tolosarras como son Eceiza, Gozona y Aradulce, esta última de postres árabes y que se estrena en esta cita. Por otro lado, y porque la trayectoria del dulce no se puede entender sin las abejas, la feria contará este año con la vigésimo séptima edición del Concurso de Miel de Tolosaldea, que vuelve a la capital de la comarca después de un tiempo sin organizarse.

Sobre este respecto, el concejal de Comercio, Ferias y Turismo, Aitor Agirresarobe, ha detallado la que será la «imagen» de la «unión» entre pasteleros y apicultores: la galleta Abaraska. Se trata de una sencilla pasta plana con forma hexagonal, como los panales, hecha con miel y que serán realizadas y adornadas durante la feria por alumnado de los tres centros escolares tolosarras.

Profesionales de los oficios del dulce y la miel se han trasladado a las aulas para transmitir los «valores de sostenibilidad y trabajo artesanal» con los que trabajan a diario. Todos los que se acerquen al Triángulo podrán degustar estas galletas Abaraska.

Bidatz Sasiain, de la Asociación de Apicultores de Gipuzkoa, ha asegurado durante la presentación que con este concurso buscan «poner en valor la apicultura local, los apicultores locales y la miel que sale de esta labor».

Mañana de lo más dulce

Así, Tolosa olerá a «chocolate, bizcocho y miel» en una jornada que comenzará a las 9.00 y finalizará sobre las 14.00 horas. En este tramo los visitantes podrán degustar y comprar los diferentes productos, entre dulces, miel y repostería, todo ello elaborado de forma artesanal. Desde las 10.00, los estudiantes de las escuelas tolosarras prepararán las galletas Abaraska, y hacia las 12.30 podrán probar este dulce. Sobre el mediodía, además, Tolosa Kantari y la Banda Municipal de Txistularis podrán voz y música a la fiesta, haciéndola más dulce si cabe.

Asimismo, se celebrarán dos concursos, el citado certamen de la miel de la comarca, y otro de postres, el clásico sobre tarta de manzana. Ambos comenzarán a las 10.00 y los participantes tendrán una hora para hacer entrega de sus creaciones. No será necesario inscribirse, bastará con llevar la tarta al escenario directamente, para que el jurado lo pruebe y dé su veredicto. Estará compuesto por Elena Arzak, Nieves Soroa, Armintz Gorrotxategi y Jon Sorrarain.

A las 12.00 harán entrega de los premios, que consistirá en un vale de 240 euros para gastar en pastelerías tolosarras para el ganador, y otro de 180 euros para el segundo. Todos los participantes recibirán un obsequio de la Fundación HAZI. En cambio, el XXVII Concurso de Miel de Tolosaldea entregará sus galardones a las 11.45.

Tolosa Goxua sigue creciendo con esta trigésima edición, en la que la apuesta estará en mostrar la fortaleza del buen producto artesanal, ya sea dulce u obtenido a través de las abejas.