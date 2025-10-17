Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes de Gorrotxategi, Eceiza, Gozona, Aradulce, Ayuntamiento y la asociación de apicultores guipuzcoanos, con la galleta Abaraska. K. I.

Tolosa

La galleta Abaraska, nexo de unión de la miel y el dulce para esta edición de Goxua

La feria de la repostería y el dulce llegará el sábado, día 25, a su trigésima edición, con el regreso a Tolosa del concurso de miel de la comarca

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:13

Comenta

El obrador de la familia Gorrotxategi ha sido este viernes el lugar elegido para la presentación de la feria especial del dulce y la repostería ... Tolosa Goxua. Treinta ediciones alcanza este año, una cifra redonda que también lo es para los chocolateros, pues celebran cien años desde su inicio en la pastelería. De Jose Mari a Rafa y ahora también con Armintz y Joanes Gorrotxategi, la familia sigue su periplo en torno al dulce. La feria se celebrará el próximo sábado, día 25, en el Triángulo, céntrica plaza de la localidad «con alma gastronómica, sabor y tradición», ha señalado Armintz Gorrotxategi.

