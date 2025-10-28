Tolosa también quiere ser la capital del queso y la leche Se ha presentado una nueva edición de Esneki, que tendrá lugar el sábado, 8 de noviembre, con un programa que incluye degustaciones, concurso de quesos y talleres para niños

Juanma Goñi Sagarzazu Martes, 28 de octubre 2025, 13:29

Tolosa es un referente gastronómico. Sus ferias especiales dedicadas a los dulces, alubias, setas y carnes son indiscutibles reclamos de cara al exterior. Desde hace cuatro años, además, se ha incorporado con éxito a este calendario un nuevo evento llamado 'Esneki' , que trata de aumentar la visibilidad del sector lácteo y dar impulso a las personas productoras. Hoy se ha presentado en el paseo San Francisco la nueva edición de esta feria especial de quesos y lácteos de Euskal Herria, que se celebrará el próximo sábado, 8 de noviembre, impulsada por el Ayuntamiento de Tolosa, HAZI y el Gobierno Vasco, con la colaboración del Basque Culinary Center, Leartiker Esneki Zentroa, EFRIFE, GIFE, la Asociación de Productores Lácteos y Tolomendi. Eoras.

El concurso de Leche, Quesos y Yogures de Euskal Herria es el eje de la feria. Reunirá en el frontón Beotibar productos elaborados en los siete territorios de Euskal Herria. Este año participarán 86 referencias de 38 queserías. El campeonato se dividirá en ocho categorías: quesos frescos, pastas blandas, quesos azules, quesos curados de vaca, de oveja y de cabra, yogures y leche pasteurizada de vaca, todas ellas elaboradas con leche propia. El jurado estará compuesto por profesionales del sector agroalimentario, que valorarán la apariencia, textura, sabor y aroma de los productos. Entre los quesos ganadores de cada categoría se elegirá también el «campeón de campeones», que obtendrá el reconocimiento al mejor queso de Euskal Herria. Durante toda la mañana el frontón Beotibar permanecerá abierto, y los productos que el jurado vaya valorando se ofrecerán para su degustación entre el público.

Mientras se celebra el concurso, tendrá lugar la Feria Especial de Quesos y Lácteos de Euskal Herria, que se ubicará en la plaza del Triángulo y el paseo San Francisco. Este año contará con 24 puestos, que ofrecerán una amplia variedad de quesos y lácteos para comprar y degustar a partir de las 9.00 de la mañana.

También se repetirá una de las actividades más exitosas de las ediciones anteriores: Euskal Herriko Gazta Mahaia, una degustación guiada para conocer y disfrutar la gran diversidad de quesos presentes en la feria y el concurso. Se ofrecerán cuatro sesiones de media hora (a las 10:00, 10:45, 11:30 y 12:15), con un máximo de 20 personas por grupo.

El mismo sábado, a las 10:30, en el paseo San Francisco, junto al Archivo, se instalará un simulador de ordeño de vaca y se realizarán talleres prácticos de elaboración de queso fresco, sin necesidad de inscripción previa. Degustaciones de leche fresca a las 10:30 y 11:30, y talleres de queso fresco a las 11:00 y 12:00.

En la presentación de hoy en Tolosa han estado presentes Imanol Zubelzu, responsable de Mantala Basque Gastronomy; Nerea Bravo Lamas, investigadora del Centro Lácteo Leartiker; Mikel Arrillaga, responsable de marca y mercado de HAZI; y Aitor Agirresarobe, concejal del Área de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio, Turismo y Ferias del Ayuntamiento de Tolosa.