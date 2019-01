El Tolosa femenino es líder y el masculino se aleja del ascenso Irene Etxaburua, en la imagen, durante un partido en Usabal del Tolosa femenino. / ROYO El equipo de Avellaneda no arroja aún la toalla y confía en remontar, y el Euskal Liga elude aún la palabra ascenso J. GOÑI TOLOSA. Martes, 29 enero 2019, 00:38

Noticias divergentes para los dos primeros equipos de fútbol del Tolosa CF, el masculino de División de Honor Regional y el femenino de la Euskal Liga. El primero sigue sin encontrar su camino en este inicio de año. Tras perder en Lesaka, no pudo pasar del empate (1-1) frente al Elgoibar el sábado en Berazubi. Las chicas, por su parte, son líderes tras golear en Derio y aprovecharse del traspiés del Arratia, que hasta ahora iba en cabeza.

Al Tolosa CF de División de Honor Regional pareció pesarle la presión y el miedo a perder puntos. Le transmitimos esta apreciación al entrenador, Ander Avellaneda, y este admitió que algo de ello hubo. Porque el equipo tolosarra jugó un buen partido hasta bien entrada la segunda mitad. Tuvo ocasiones, pudo ampliar su cuenta, pero se echó demasiado atrás y el Elgoibar logró empatar en los minutos finales.

Preferente Tolosa-Urnieta 4-2 Juvenil Nacional Tolosa-Leioa 3-5 1 Juvenil Eibar-Tolosa 1-2 Liga Vasca Cadete Deustu-Tolosa 1-2 Cadete Honor Real Sociedad-Tolosa 2-0 1 Cadete Aretxabaleta-Tolosa 3-2 Infantil Honor Tolosa-Zarauutz 3-2 Infantil Txiki Beasain-Tolosa 1-1 1 Infantil Tolosa-Urola 4-0 División Hon fem. Zumaia-Tolosa 2-3 Cadete Hon fem. Tolosa-Oiartzun 4-0 1 Cadete fem. Tolosa-Amaikak 2-0 Infantil Hon fem. Tolosa-Oiartzun 0-3 1 Infan fem. Aizkorri-Tolosa 1-1

«Los jugadores no están mereciendo estos últimos malos resultados. Pero esto es fútbol y a veces ocurre. Estoy convencido de que, en cuanto logremos ganar, iremos otra vez para arriba», enfatiza el míster.

El equipo tolosarra no jugó un mal partido y no mereció empatar. A la ansiedad por no perder se unió el cambio obligado de Iñaki Etxeberria, un pivote defensivo cuya ausencia se notó en la recta final del encuentro, cuando el Tolosa CF se rompió y los visitantes encontraron los huecos para atacar.

¿Se ha alejado definitivamente la posibilidad de luchar por el ascenso? Está claro que el objetivo es difícil, pero no imposible. El Eibar está a ocho puntos, y el Anaitasuna, a nueve. Ambos tienen que pasar por Berazubi. Hay que ganar y ganar, empezando en Mondragón este fin de semana.

Las buenas noticias llegaron del Euskal Liga Femenino, que vapuleó al Derio en su campo (2-8). Las urdiñas van lanzadas hacia el título y el ascenso. Lo mejor del partido fueron los goles, logrados por Leire Lopetegi (2), Ainhoa Bengoetxea, Izaro Goenaga, María Herrero (2), Irene Etxaburua y Maddi Garikano. Las urdiñas, al principio, no consiguieron jugar como están acostumbradas y al descanso lograron solo una ventaja de 1-2 a su favor, diferencia mínima que luego consiguieron ampliar. Lo más importante del partido fueron los tres puntos conseguidos para seguir ahora en lo más alto de la clasificación.

«Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, mejorar la temporada pasada y terminar lo más alto posible. Y seguir entrenando día a día. Lo demás ya llegará por sí solo», insisten desde el cuerpo técnico, eludiendo claramente la palabra 'ascenso' o 'liderato'.

El Tolosa CF estrenará liderato frente al Oiartzun este fin de semana. En teoría es un rival asequible, pero ojo, que ha empatado en casa del hasta ahora líder. «En esta Liga cualquier equipo te puede dar un susto si no juegas al cien por cien», advierten desde el cuerpo técnico.