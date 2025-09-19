El Tolosa CF femenino se estrena frente al Arratia Las urdiñas han conformado una plantilla completa, con nuevas incorporaciones, y aspiran a estar arriba

JUANMA GOÑI TOLOSA. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:13

El 3ª Federación Femenino del Tolosa CF arranca hoy, en Usabal (17.00), una liga cargada de ilusiones. El primer rival será el Arratia, quizás el equipo más completo de la temporada, pero las urdiñas no se arredran y prometen «darlo todo» para lograr el objetivo de terminar la liga en los puestos delanteros. Aunque lo harán sin presiones, porque el objetivo del club no es, en sí mismo, el ascenso.

El Tolosa CF ha sufrido tres bajas importantes: Irati y Nagore (Erasmus) y Ainara (lesionada de larga duración). Pero ha conseguido completar la plantilla con incorporaciones que, al entrenador Aritz Elorza, le transmiten «máxima confianza y entusiasmo». De la Real Sociedad han venido Elene Arambarri, Nahia Zamora y Maddi Rodrigo (cedida), y del Eibar, Izaro Allende. Además, tres antiguas jugadores, ya consolidadas, que abandonaron el club, han decidido regresar y aportarán veteranía y calidad. Se trata de Eider, Elena y Lore. «Estamos muy satisfechos del equipo que hemos formado y ahora queda ir engrasando las piezas», cuenta.

¿Objetivo para esta campaña? «Nuestro fin último no es el ascenso», admite Elorza, pero promete formar un equipo «que ilusione y lo dé todo en el campo, que presione y sea asociativo». Por eso aspira a «quedar lo más arriba posible. Luego veremos lo que pasa».

El Arratia peleó por el ascenso en el curso pasado. Ha mantenido el bloque, así como el entrenador, y también cuenta con nuevas jugadoras. Para Elorza, es el mejor equipo de la categoría. Será un duro rival contra el que estrenarse.