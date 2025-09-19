Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Tolosa CF femenino se estrena frente al Arratia

Las urdiñas han conformado una plantilla completa, con nuevas incorporaciones, y aspiran a estar arriba

JUANMA GOÑI

TOLOSA.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:13

El 3ª Federación Femenino del Tolosa CF arranca hoy, en Usabal (17.00), una liga cargada de ilusiones. El primer rival será el Arratia, quizás el equipo más completo de la temporada, pero las urdiñas no se arredran y prometen «darlo todo» para lograr el objetivo de terminar la liga en los puestos delanteros. Aunque lo harán sin presiones, porque el objetivo del club no es, en sí mismo, el ascenso.

El Tolosa CF ha sufrido tres bajas importantes: Irati y Nagore (Erasmus) y Ainara (lesionada de larga duración). Pero ha conseguido completar la plantilla con incorporaciones que, al entrenador Aritz Elorza, le transmiten «máxima confianza y entusiasmo». De la Real Sociedad han venido Elene Arambarri, Nahia Zamora y Maddi Rodrigo (cedida), y del Eibar, Izaro Allende. Además, tres antiguas jugadores, ya consolidadas, que abandonaron el club, han decidido regresar y aportarán veteranía y calidad. Se trata de Eider, Elena y Lore. «Estamos muy satisfechos del equipo que hemos formado y ahora queda ir engrasando las piezas», cuenta.

¿Objetivo para esta campaña? «Nuestro fin último no es el ascenso», admite Elorza, pero promete formar un equipo «que ilusione y lo dé todo en el campo, que presione y sea asociativo». Por eso aspira a «quedar lo más arriba posible. Luego veremos lo que pasa».

El Arratia peleó por el ascenso en el curso pasado. Ha mantenido el bloque, así como el entrenador, y también cuenta con nuevas jugadoras. Para Elorza, es el mejor equipo de la categoría. Será un duro rival contra el que estrenarse.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10

    Los nuevos jubilados vascos cobran 1.944 euros y el sueldo de jóvenes no llega a 1.600

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Tolosa CF femenino se estrena frente al Arratia