Tolosa explica en Estrasburgo su proyecto de 'Asamblea Ciudadana'

Tolosa ha sido pionera en un innovador proceso deliberativo, que comenzó durante la pasada legislatura municipal, bajo el gobierno de EAJ-PNV, y ha tenido ... continuidad en la actual, bajo mandato de EH Bildu. El alcalde tolosarra, Andu Martinez de Rituerto ha explicado hoy, miércoles, los pormenores de esta iniciativa, durante un acto celebrado en Estrasburgo, en el transcurso de una conferencia europea sobre democracia deliberativa, bajo el nombre de : «Europa a través de la democracia deliberativa: ¡ciudades y regiones en acción«

El experimento consistió en implicar a un grupo de ciudadanos, elegidos por sorteo, para que debatiesen sobre un reto o un problema elegido por el Ayuntamiento, con el fin de que se involucraran de manera activa en el diseño de la agenda local. Formaron lo que se llamó 'Asamblea Ciudadana de Tolosa'. Este grupo de personas respondió a una pregunta concreta: «¿Qué puede hacer el Ayuntamiento de Tolosa por la vía de la colaboración público-comunitaria para conseguir una Tolosa que mejore la salud y el bienestar emocional de todos y todas?» A partir de ahí surgieron propuestas que el consistorio ha ido implementando en cuestiones como la arquitectura inclusiva, la vivienda, la prevención del suicidio, el ocio juvenil, la creación de espacios naturales y la confianza institucional.

El alcalde ha estado acompañado en Estrasburgo por el responsable técnico de Comunidad y Gobernanza, Garikoitz Lekuona. Tras explicar los pormenores de esta 'Asamblea Ciudadana', ha participado después en una mesa redonda junto a representantes de Zviahel (Ucrania) y Mostar (Bosnia y Herzegovina), en la que todos han incidido en las posibilidades que ofrecen las experiencias deliberativas ante las crisis que vive la democracia.

Andu Martinez de Rituerto ha profundizado en las conclusiones del proceso, que ha contado en el apoyo de la OCDE, organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y la coordinación e implicación de Arantzazulab. Ha subrayado que en la evaluación del proceso, las consecuencias más visibles son el empoderamiento de los participantes y el aumento del nivel de confianza de los mismos. «Sienten que han sido escuchados y que tienen más capacidad para aportar a las políticas municipales». Ha destacado también el impacto de la iniciativa a nivel interno. «Los técnicos de los departamentos tienen en cuenta las demandas y propuestas, se ha conseguido incorporar esta perspectiva en sus trabajos. De alguna manera, estas aportaciones están en la agenda». Ha destacado, al mismo tiempo que se haya reforzado la relación con agentes sociales, públicos y comunitarios, tanto locales como externos.

Martínez de Rituerto ha resumido los ejes del proyecto en cuatro puntos: «La importancia de seguir invirtiendo en infraestructuras cívicas y en profesionales que las lideren; el seguimiento por parte de los departamentos municipales a lo largo de todo el proceso; la necesidad de un marco jurídico que permita superar las dificultades administrativas; y la importancia de extender las experiencias comunitarias a otros ámbitos».