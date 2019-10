«Tolosa es muy exigente, pero no hay problema porque yo soy muy bueno» David Guapo actuará mañana viernes en el Leidor. El cómico catalán y rostro televisivo presentará mañana en el Leidor su nuevo espectáculo David Guapo Cómico, guionista y actor E. ARANDIA TOLOSA. Jueves, 3 octubre 2019, 00:15

El humor vuelve a los escenarios del municipio con una nueva propuesta que contará nuevamente con un rostro televisivo conocido. El cómico, actor de cine, presentador de televisión y guionista David Guapo (1980, Barcelona) presentará a partir de las 20.30 horas de mañana en el Leidor su espectáculo '#QUENONOSFRUNJANLAFIESTA', un espectáculo de monólogos, cuya gira está teniendo una gran acogida entre su público a nivel estatal ya que se trata de uno de los cómicos más conocidos desde su paso por 'El Club de la Comedia'. El artista centrará su espectáculo en temas cotidianos como la infancia, la religión, la pareja y el amor más allá del género y la edad, en forma de diferentes monólogos de «humor blanco» donde también entrarán en juego la improvisación y la música.

- ¿De qué nos reiremos en esta ocasión?

Qué Espectáculo de monólogos '#QUENONOSFRUNJANLAFIESTA', de la mano del humorista David Guapo. Dónde y cuándo Mañana viernes a las 20.30 horas en el escenario del Leidor. Últimas entradas a la venta en la taquilla del Leidor o a través de los canales habituales de Kutxabank, al precio de 22 euros.

- Pues no te sabría decir de qué exactamente, pero si el cuánto: ¡muchísimo!

«Yo hago humor de todo, con lo que hay que tener cuidado es con quién y cuándo»

- ¿De dónde viene el nombre de su nuevo espectáculo?

- El título es 'Que no nos frunjan la fiesta', y viene a decir que la vida es una fiesta, hay que estar bien, y cada día todos tenemos cosas que hacen que no sea así o gente que lo intenta. Y la vida se trata de que hagamos lo posible para que eso no nos afecte y seguir disfrutando, digerir todo lo más rápido posible y ser felices, a pesar de todo.

- La música también tendrá su presencia. ¿Cómo y con qué objetivo?

- La música siempre está presente, es parte de mí, así que es normal que sea parte de mi show, porque es un espectáculo muy sincero. No actúo, soy como soy, y la música me permite poner banda sonora a algunas situaciones cotidianas.

- Le hacía la misma pregunta a Dani Mateo hace justo un año, ¿sobre qué temas no haría nunca humor?

- Yo hago humor de todo, con lo que hay que tener cuidado es con quién y cuándo, el contexto es lo más importante y eso, a veces, queda fuera de la ecuación. Si el contexto no es claro la broma no queda justificada. Todos usamos un tipo de humor diferente con la familia y con los amigos, eso no nos convierte en hipócritas, nos hace conscientes.

- ¿Es la primera vez que viene a Tolosa? ¿Lo conoce? El público es exigente con el humor...

- Conozco Tolosa y el público es espectacular, muy exigente, como bien dices, pero no hay problema porque yo soy muy bueno (ríe).

- ¿Qué espera del público?

- Que se rían muchísimo y que lo recomienden a todo el mundo, que no solo sean felices cuando estemos riendo en el teatro, ¡si no también al salir!