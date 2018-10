Tolosa CF Eskubaloia, a superar al Corrales para olvidar la última derrota Ortiz, en una jugada de ataque, durante un reciente partido del Tolosa CF Eskubaloia. / IÑIGO ROYO Los urdiñas quieren hacerse fuertes en su feudo de Usabal (18.30 horas) | J. GOÑI TOLOSA. Sábado, 6 octubre 2018, 01:00

Tolosa CF Eskubaloia afronta hoy, sábado, en Usabal (18.30 horas), su tercer partido de la temporada, al que llega con una cierta decepción tras la clara derrota que sufrió el pasado sábado en Zaragoza ante el Casablanca (29-21). Los urdiñas quieren hacerse fuertes en Usabal y no pueden despegarse de los puestos cabeceros si quieren cumplir con su objetivo de jugar la fase de ascenso. No pueden fallar, y con el apoyo de la afición no lo van a hacer.

El entrenador, Alex Nogués, ya vaticinó que el Casablanca podía ser uno de los 'gallitos' del grupo en este temporada. Y lo demostró en su feudo. Ha ensamblado una buena plantilla y se ha reforzado bien con algunos jugadores de Dominicos. Al ser nuevo en la categoría, cuenta también con ese punto de desconocimiento para el resto de equipos, ese matiz de ser una sorpresa. Pero tiene plantilla para pelear por los puestos de arriba.

¿Qué le paso al Tolosa para sufrir una derrota tan clara? El entrenador no pone, obviamente, ningún 'pero' al resultado. Cuenta que en la primera parte «sí estuvimos muy parejos con alternancias en el marcador para uno y otro». Pero en el segundo tiempo, los locales ajustaron la defensa «y nosotros estuvimos bastante blandos», admite el míster.

El partido se fue endureciendo por momentos y Tolosa CF Eskubaloia no estuvo a la altura. Hay que tener en cuenta que a las ausencias de Arratibel y Vazquez se sumaron las de Larrañaga y Ortiz. Son jugadores importantes, con peso en el equipo. «Pero debemos ser competitivos siempre a pesar de las ausencias, no podemos usarlas como excusa», se sincera Nogués.

Respecto a si la derrota puede ser un toque de atención o, al contrario, puede estimular al equipo, el entrenador considera que ambas cosas: «Un toque de atención para estar más concentrados en el partido, y una estimulación para continuar con nuestro objetivo».

El Corrales, el rival de hoy, es un equipo cántabro que viene de jugar en el Grupo B y ahora ha pasado al del Tolosa. El año pasado estuvo por mitad de tabla. En teoría, es un rival al que puede ganarse, y más en Usabal, pero para eso habrá que jugar mejor que en Zaragoza.