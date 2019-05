El Tolosa CF Eskubaloia sale reforzado a pesar de no ascender Los jugadores celebran el título de liga; ha faltado la guinda. / ROYO Jugó una meritoria fase de ascenso ante equipos muy potentes y ahora piensa en cómo lograr otro bloque competitivo de cara al futuro JUANMA GOÑI TOLOSA. Martes, 21 mayo 2019, 00:31

El Tolosa CF Eskubaloia jugó este fin de semana en Málaga una meritoria y competitiva fase de ascenso a División de Plata. No logró el objetivo, pero sale reforzado de una brillante temporada en la que ha sido campeón de liga, y en la que sus equipos filiales también han destacado, lo que vaticina un futuro halagüeño para el club. En cuanto a la fase, por mucho que lo nieguen sus protagonistas, se palpaba en el ambiente que la atmósfera que rodeaba al equipo no era la misma de hace tres años, cuando se jugó en Usabal y se logró el ascenso. Era como si se diera por hecho que este año 'no tocaba' subir. Además, al Tolosa CF le ha faltado un plus en comparación con sus rivales.

En el primer partido, contra el Ikasa Madrid, los urdiñas fueron por delante pero cayeron al final (25-27). Contra el Sant Quirze catalán ocurrió al revés, porque los tolosarras lograron un empate 'in extremis' después de ir todo el partido por detrás (25-25), para acabar cayendo ante el Gaes Malaga (24-18), anfititrión de la fase, un encuentro en el que los urdiñas no se jugaban nada y los locales, todo. Lo lógico era lo que sucedió.

El entrenador, Alex Nogués, admite tener «sensaciones contrapuetas». Piensa, por un lado, que tenían y podían haber lograro una mejor clasificación, pero también le queda la satisfacción «de haber sido competitivos ante tres grandes equipos en un fin de semana muy duro, no sólo por la carga física sino también por la mental». «Perder en la primera jornada en el tramo final ante Ikasa Madrid, recuperarte al día siguiente y lograr un empate luchando contra corriente ante Sant Quirze, y en la última jornada jugar ante el anfitrión con un pabellón en contra, ha sido mentalmente muy duro pero muy enriquecedor», cuenta Nogués.

Jugar la fase de ascenso fuera de casa ha sido un 'master' para el club urdiña. El Tolosa CF viajó a Málaga con 16 jugadores sénior, la base del equipo, más seis júniors y juveniles. Un claro mensaje de por dónde puede ir el futuro. La imagen del club en tierras andaluzas, la competitividad de los jugadores y su deportividad, han sido reconocidas.

Alex no cree que jugar la fase en casa sea tan determinante. De hecho, el Gaes Málaga es el único que lo ha logrado en las cuatro liguillas que se han disputado. Cree que hay aspectos más determinantes, comola composición del equipo, los jugadores, el modelo de juego durante la temporada, la infraestructura del club, la línea de futuro...

Quizás nos falte perspectiva histórica para destacar lo que ha hecho el Tolosa CF Eskubaloia en las últimas cinco temporadas: dos campeonatos de liga, un ascenso a Plata, una temporada en Plata, dos fases de ascenso, y dos terceros puestos. El equipo quiere ahora asimilar todo lo logrado, saborearlo y disfrutarlo.

Hasta finales de mayo, el club hablará con los jugadores para conocer su decisión de cara a la próxima temporada. El objetivo es analizar cómo queda el equipo y buscar las mejores opciones para volver a tener un bloque competitivo. ¿Y el futuro del entrenador? Su respuesta deja interrogantes en el aire. «Durante junio hay que intentar cerrar el equipo todo lo posible para saber dónde vamos a estar cada uno».

Aún es pronto para decidir cómo quedará conformada la plantilla de cara a la próxima temporada. Algunos jugadores ya han avanzado su decisión de seguir, y otros dejarán seguro el equipo. «Pero una fase marca mucho y puede que haya cambios. Hay que hablarlo con los jugadores, con la directiva y mantener o crear una nueva hoja de ruta», concluye Alex Nogués.