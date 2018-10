Tolosa CF Eskubaloia gana al Ereintza y recupera sensaciones Iker Ortiz se recuperó y ya pudo jugar algunos minutos en Errenteria. / IÑIGO ROYO Superó a un rival directo y ahora encara un choque crucial en Trápaga | J. GOÑI TOLOSA. Miércoles, 31 octubre 2018, 00:26

Importantísima victoria del Tolosa CF Eskubaloia en Errenteria ante el Ereintza (23-26). Tras ganar en casa a El Pilar, los urdiñas no podían fallar ante un rival directo si no querían dejar muy atrás los puestos que dan opción a la fase de ascenso. No lo hicieron, y este triunfo les da moral para afrontar en Bizkaia un partido ante uno de esos rivales potentes que ocupan los puestos más destacados: el Trapagaran.

«Fue una gran victoria, por ser rival directo y por hacerlo de visitante», admite el entrenador, Álex Nogués. El conjunto tolosarra dominó claramente el partido. En la primera parte, con ventajas mínimas de 1-2 goles, llegando al descanso con empate a 14, debido en parte a una doble exclusión. En el segundo tiempo, el Tolosa logró una ventaja de dos goles y fue incrementándola hasta los cuatro goles del minuto 53; de ahí al final, tranquilidad porque la victoria no peligró.

Preguntamos a Álex si este triunfo puede ser un punto de inflexión. El no se 'moja' tanto y opina lo siguiente: «Es un triunfo que nos sirve para escalar posiciones y saber que somos competitivos y podemos ganar fuera de casa a rivales directos. Eso nos tiene que dar un punto de confianza, sin duda, y desde este punto de vista es una victoria que sí puede valernos de mucho».

Un repaso a la jornada revela que hay mucha igualdad, y que el Tolosa CF aún puede aspirar a todo. Los dos equipos punteros, Anaitasuna y Trapagaran, ganaron por la mínima. «Salvo Anaitasuna, los demás equipos ya han cedido puntos. Ahora nos toca medirnos ante Trapaga e intentar escalar otro puesto más. A la espera de recibir a Anaitasuna. Son dos partidazos y tenemos que estar a la altura».

Para el partido de Errenteria, el equipo recuperó a Iker Ortiz, pero sigue con las bajas de Arratibel y Jon Vazquez. Cuando se recuperen ambos, el equipo será más competitivo, pero lo visto en estos dos últimos encuentros da margen a la esperanza. El Tolosa CF Eskubaloia es un candidato a estar arriba. Si logra dar la campanada en Trápaga, recibirá al Anaitasuna con la moral a tope, y en su feudo de Usabal y con el apoyo de la afición, podría superar, por qué no, a un rival que ahora parece intratable. Creemos que el equipo puede.