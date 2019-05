Tolosa CF eskubaloia, la fiesta del campeón Tras la finalización del partido, los jugadores del Tolosa CF agradecieron a la afición, mantearon al entrenador y se unieron a cadetes y juveniles en una gran fiesta. / IÑIGO ROYO El equipo urdiña se proclama brillante campeón de liga y ahora afrontará la fase de ascenso a División de Plata JUANMA GOÑI TOLOSA. Martes, 7 mayo 2019, 00:59

El Tolosa CF Eskubaloia celebró su título de liga en un partido que fue, ante todo, una fiesta y una 'comunión' entre el equipo y la afición que llenó las gradas de Usabal. Qué mérito tiene esta plantilla, que hace dos años jugó en la Segunda División de Plata y que ha sido capaz de renovarse para crear otra potente escuadra, merecedora del título, y de nuevo aspirante a retornar a la exigente segunda categoría del balonmano estatal. Los éxitos de cadetes y juveniles, además, auguran un gran futuro para este deporte. El empeño del presidente Amiano en hacer algo grande y revitalizar el balonmano en el pueblo, la competencia del entrenador Nogués, el compromiso de los jugadores y de todos quienes conforman la estructura de la sección (técnicos, colaboradores, chavales de la cantera), han hecho posible este éxito.

El partido no tuvo mucha historia. El Tolosa CF era claro favorito y cumplió los pronósticos (32-21). El Elgoibar era un 'invitado' a la fiesta y fue un rival caballeroso, muy deportivo, pero estuvo lejos de poder optar a ganar. «El partido no fue bueno y careció de visibilidad, pero fue lo que buscábamos, vivir un encuentro tranquilo, sin sobresaltos», admite el entrenador, Alex Nogués, a quien preguntamos si había imaginado un éxito semejante al comienzo de temporada. «Estaba convecido que esta temporada ibamos a la fase; ganar la liga ha sido una consecuencia del trabajo y esfuerzo del equipo», responde.

Uno de los grandes logros de este equipo es que funciona como un bloque, y que tiene una gran profundidad de plantilla. Alex comenta, al respecto, que es evidente que hay jugadores determinante como Ortiz y Dani en ataque, Zubi y Estanis en defensa, o Larra y Aitor dirigiendo el equipo, pero también sostiene que «el equilibrio del resto del equipo ha sido clave; hemos trabajado mucho para que la gente encuentre su rol en el equipo».

Cumplido el gran objetivo de la temporada, ahora queda ponerle la guinda y soñar con volver a la División de Plata. Tolosa CF Eskubaloia jugará la fase de ascenso. No lograr una plaza entre los elegidos no será considerado, ni mucho menos, un fracaso para el club. «Si no lo conseguimos, volveremos la próxima campaña a intentar ganar la liga y a seguir trabajando con los más jóvenes para lograr un equipo más solido y competitivo que nos acerque más a la categoría de la 'Plata'», dice Nogués.

En los últimos días han surgido rumores en torno a que al club no le interesa en estos momentos ascender, porque ya conoce las exigencias de la categoría, así como el esfuerzo deportivo y económico que supondría. El presidente, Juan Martín Amiano, lo niega. «Nosotros vamos a ir a por todas, a competir y a luchar por el ascenso, que nadie lo dude». El entrenador, Alex Nogués, también lo afirma con contundencia. «Nadie puede dudar de nuestro compromiso, si no fuéramos a por todo a la fase de ascenso, el primero que no estaría sería yo. Nadie puede poner en duda que iremos a ganar y ascender, es la marca Tolosa».

¿Y si se logra el ascenso? El míster urdiña lo tiene claro: «Habría que valorar muchas cosas. Lo que está claro es que no podemos jugar en Plata con un equipo de 1ª, ni jugar en Plata entrenando como un equipo de 1ª. Habría que sopesar si Tolosaldea apoyaría económicamente un proyecto así».