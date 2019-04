Tolosa CF Eskubaloia, con todo a favor para acabar la liga como campeón Júbilo de los jugadores tras ganar en Usabal. / IÑIGO ROYO Quedan dos partidos para teminar y si el equipo urdiña gana ambos obtendrá el título, todo un éxito con el que pocos contaban J.GOÑI TOLOSA. Viernes, 19 abril 2019, 00:15

Quedan dos jornadas para acabar la temporada, y el Tolosa CF Eskubaloia lo tiene todo a favor para proclamarse campeón, un éxito con el que nadie contaba al inicio de la campaña. El 28 de abril jugará en Eibar y el 5 de mayo recibirá al Alcorta en Usabal. Si gana los dos partido, obtendrá el título. Luego jugará la fase de ascenso para intentar ascender a División de Plata, pero ésta será otra historia.

El Tolosa CF viene de ganar 33-26 al Beti Onak, un rival al que se temía. Costó más de lo que refleja el marcador, pero al final lo importante fue la victoria. «Recuperamos nuestro ritmo y lo mantuvimos durante todo el partido. Jugando así somos competitivos y difíciles de batir», asegura el entrenador, Alex Nogués.

El entrenador urdiña admite que los dos partidos que restan son ante rivales asequibles, pero no quiere confianzas. «Estamos rozando el campeonato, pero no podemos despistarnos y debemos ser cautos en cada partido. Si a principio de temporada nos daban a firmar estar a dos jornadas del final siendo primeros, no nos lo hubiésemos creído, ahora lo tenemos en nuestra mano».

Alex no cree que el parón de la Semana Santa afecte al equipo. «Todo lo contrario, es una semana para oxigenar la cabeza y prepararnos para el último mes de competición. Eibar siempre es un rival correoso, sus defensa abiertas crean problemas por no ser muy usadas por el resto. La salida siempre es complicada pero confiamos en nosotros».

Aunque quedan dos partidos para concluir la temporada, es inevitable pensar ya en la fase de ascenso, que tan buenos recuerdos trae al club. Los jugadores, el cuerpo técnico y el cuerpo directivo, están ya empezando a ver a los posibles rivales y van preparando la semana anterior a la competición. «Será un final de temporada para enmarcar, no sólo por el primer equipo sino por lo logros de los equipos de base; sin duda la mejor temporada del club, que nos hace concebir muchas esperanzas por el futuro del balonmano en Tolosa», concluye Nogués.