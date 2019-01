Tolosa CF Eskubaloia arranca el año con victoria Ortiz ha estado probando con el Benidorm de Asobal, pero finalmente se queda en Tolosa. / IÑIGO ROYO Iker Ortiz, que ha probado con el Benidorm, fue baja en Elgoibar, pero el equipo recuperó a Arratibel J. GOÑI TOLOSA. Miércoles, 16 enero 2019, 00:17

Tolosa CF Eskubaloia arrancó el año con una meritoria y trabajada victoria en la cancha del Elgoibar (29-32). El triunfo podría haber resultado redondo, de haber fallado sus máximos rivales, Anaitasuna y Casablanca; estuvieron a punto de hacerlo porque ambos ganaron por la mínima sus partidos.

Fue el típico partido de inicio de vacaciones, con muchos errores y pérdidas de balón. El equipo tolosarra fue siempre por delante y eso le salvó. Además, contaba con la importante baja del extremo Ortiz, que ha estado probando con el Benidorm de Asobal, aunque finalmente no se ha materializado su fichaje y vuelve, por tanto, a la disciplina urdiña. También era baja Dani en el pivote. El equipo tuvo que echar mano de la cantera, y acabó ganando con un juvenil y tres júnior del segundo equipo. Hay que destacarlo, como también el retorno al equipo de Arratibel, tras su larga lesión, que jugó varios minutos con buenas sensaciones.

Tras la prueba de Benidorm, Ortiz llegó de viaje para el partido de Elgoibar, pero ya estaba hecha la convocatoria. Venía de nueve horas de viaje y no se incluyó en la lista. En cuanto a los lesionados, el entrenador, además de a Arratibel, ha recuperado a Kepa Letamendi; el resto queda en espera.

Lo ajustado de la victoria de Anaitasuna y Casablanca refleja la igualdad de la categoría. «Así es, ya lo hemos comentado en varias ocasiones en el club; jugar fuera de casa es más complicado y no hay equipo fácil, lo hemos comprobado nosotros mismos», expone el entrenador.

El Tolosa CF Eskubaloia vuelve a jugar fuera esta semana, en esta ocasión en casa del colista Barakaldo. No puede fallar. «Empezamos la segunda vuelta y ahora cada partido jugado y mantener las diferencias es acercarse más al objetivo», explica Nogués. Y añade: «tenemos que volver a coger nuestro ritmo de juego, recuperar a los lesionados y tener claro nuestros objetivos». Nogués habla de mantener la regularidad y apunta tres partidos claves en la segunda vuelta. Final de enero, en Usabal frente al Casablanca; final de febrero, en Usabal, contra el Ereintza y el Trápaga con la fiestas de carnaval por medio. Por último, el Anaitasuna en Pamplona en marzo. Por tanto, el objetivo es no fallar y lograr no perder puntos contra estos rivales directos.