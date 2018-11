Tolosa CF Eskubaloia, ante una oportunidad de oro para sumar El equipo tolosarra recibe a un Dominicos situado en la parte baja y confía en ganar y que pinchen los de arriba a la espera de recibir al Anaitasuna J. GOÑI TOLOSA. Sábado, 10 noviembre 2018, 00:29

Tolosa CF Eskubaloia tiene una gran oportunidad para seguir sumando y acercarse a los equipos de arriba. Recibe a un Dominicos que está en la parte baja de la tabla (18.30 horas, Usabal) y, lógicamente, no puede fallar. Tiene que hacer bueno el empate logrado la pasada jornada ante un rival director como el Trapaga. Los urdiñas confían en ganar, ir luego a Romo y regresar de allí con otra victoria (el equipo empezó fuerte pero se ha ido apagando), para después recibir al líder Anaitasuna en Usabal el 24 de noviembre, en el que será el partido más importante de la primera vuelta.

El partido de Trapagaran fue muy igualado. En la primera mitad los locales comenzaron fuertes y marcaron diferencias mínimas, también se produjeron varios empates. Al descanso se llegó 12-11.

En la segunda parte los tolosarras empezaron más metidos y lograron en el minuto 41 la máxima diferencia (15-18). Pero ahí empezó a emerger la figura del partido, el portero de Trapaga, que fue determinante e impidió la victoria urdiña. Se llegaron a los últimos 30 segundos con empate y balón a favor del Tolosa, jugando 5x5. Pero se falló en el lanzamiento desde el extremo. A falta de cinco segundos, el Tolosa defendió bien el último balón y el partido acabó en empate.

El Tolosa CF está bien situado en la tabla clasificatoria. El entrenador, Alex Nogués, opina que «hemos pasado el ecuador de la primera vuelta, hemos jugado dos partidos seguidos fuera de casa contra rivales directos y hemos sacado tres puntos de cuatro. Este era un objetivo y lo hemos conseguido. Ahora hay que mantener este nivel hasta la llegada del Anaitasuna y no ceder más terreno».

El equipo va a más

Es evidente que el equipo va mejorando y así lo ve también el míster. «Vamos centrando a los jugadores en sus tareas y eso se va notando. Jugamos con más tranquilidad al saber qué tiene que hacer cada uno en cada momento. Solo debemos gestionar mejor los errores y la intensidad de juego individual. Somos un equipo con muchos jugadores que pueden rotar y eso hay que asimilarlo».

No se fían del rival de hoy

Sobre el papel, el partido de esta tarde puede resultar asequible, si tenemos en cuenta lo mal que ha empezado Dominicos, pero el entrenador urdiña no se fía y habla de que «puede ser un lobo con piel de cordero». Hay que recordar, además, que es el actual campeón de liga, por lo que el Tolosa CF no puede confiarse en ningún momento. «Es verdad que su plantilla ha sufrido modificaciones y que no ha puntuado tanto como se esperaba, pero seguro que tienen equipo para dar un susto a más de uno, y ese susto no puede darse esta tarde», exclama convencido Nogués. Por supuesto que no.

Con el apoyo de la afición, el Tolosa CF Eskubaloia tiene que sacar este partido adelante. Hoy hay cita en Usabal.