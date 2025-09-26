Tolosa y Eibar, dos caras de la misma moneda, dos puntos en juego hoy en Usabal

K. I. Tolosa. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:12 Comenta Compartir

El Tolosa Eskubaloia recibe hoy la visita de un viejo conocido en esta categoría de Primera Nacional, el Mek Eibar Eskubaloia. Un equipo al que le tienen cogida la medida en la plantilla de Alex Nogués, «nos suele dar bien jugar contra ellos por la forma de jugar similar a la nuestra», pero que este año tiene «un plus» tras haber fichado en verano y contar con la plantilla al completo. Las similitudes se separan también al observar la clasificación, con el Eibar invicto con dos victorias y el Tolosa sumando dos empates. «Ellos tienen más lanzamiento exterior, tienen gente grande y han metido kilos en la defensa», analiza Nogués, asegurando un partido que «nos va a costar» ganar. Los tolosarras acudirán acusando la baja de Eneko Ortiz y el regreso a la convocatoria de Gaizka Sanz, aunque todavía sin ritmo de competición.

La cancha de Usabal acogerá desde las 18.00 el encuentro, en el que el Tolosa se juega su primera victoria. Para ello necesitará el calor de su gente.