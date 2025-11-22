Tolosa combate el frío a cucharadas en su Fiesta de la Alubia

El tercer sábado de noviembre es un día clave para los tolosarras: toca celebrar la cosecha de la alubia. La perla negra es el producto ... estrella en la Fiesta de la Alubia de Tolosa, que al igual que sucede en otras festividades relacionadas con la recogida de los frutos, es un momento en el que dar las gracias, sentarse alrededor de una mesa con amigos o familiares, y disfrutar de este manjar patrimonio local.

Este sábado tocaba estar contentos. La recolecta ha sido estupenda, con entre 20.000 y 21.000 kilos de alubia entre los 32 productores y las 21 hectáreas de plantación. Supera con creces a la del año pasado, afectada por las fuertes lluvias, que quedó en 12.000 kilos. La calidad ha sido excelente y tiene el tamaño óptimo, con la planta creciendo con fuerza a pesar del retraso en la siembra hasta la víspera de San Fermín, cuando lo habitual es a finales de mayo o principios de junio. Sin embargo, en el municipio poco importa la cantidad o calidad del ingrediente. La cuestión es celebrar y comer de cuchara. Y se ha comido a raudales.

En la trigésima edición del Concurso de Productores de Alubia de Tolosa alcanzada este año, entre los veinticinco participantes, el jurado ha premiado la calidad de los granos negros de Alberto Labaka Elola, del caserío Iriarte de Albiztur. Es su cuarta txapela. El ganador, que tendrá el honor de surtir en 2026 las cazuelas del certamen gastronómico organizado por la sociedad Gure Kaiola, ha declarado que las diferencias entre competidores no están en el grano, sino en el suelo y el clima de cada zona. En su caso, ha sido una cosecha inferior a la del año pasado. Le afectaron las altas temperaturas de agosto, en plena floración, pero el buen otoño «salvó» las plantas. El segundo puesto ha recaído en Joxe Mujika, del caserío Toki Eder de Legorreta; el tercero, para Sebas Gartziarena, de Berastegi, ganador el año pasado.

Los ganadores de la presente edición del Concurso de Productores de Alubia de Tolosa. En el centro, Alberto Labaka Elola, de Albiztur.

En cuanto al XXXVII Concurso Gastronómico, la pareja ganadora ha sido la formada por los iruneses Rosa María San José –también mejor cocinera– y Rafael Díez. Asimismo, desde la sociedad Gure Kaiola han querido homenajear al jubilado Joxean Urruzola, del restaurante Txumitxa.

Legumbre contra el frío

No hay nada como un buen puchero de alubias para hacer frente al frío que ha llegado esta semana al territorio. Uzturre apenas mantiene el manto blanco de este viernes y el sol se ha agradecido, pero los chaquetones han seguido cerrados hasta el último diente de la cremallera. Con este panorama, lo suyo ha sido moverse por la Plaza del Triángulo, viendo los granos a concurso en el certamen de productores de alubia o en la carpa instalada, con 18 puestos de venta de la legumbre, sus sacramentos y otros acompañantes para la mesa, llegados de diversos puntos de Euskal Herria. Y por el paseo San Francisco, que ha presentado una estampa con expertos en menear la cazuela y salar las alubias, de las diferentes parejas de sociedades gastronómicas tolosarras y de otros municipios guipuzcoanos. El único inconveniente, la influencia del frío en los cartuchos de gas de los fogones.

La oferta en la feria especial ha sido extensa, digna de cubrir todo lo necesario para que, además de la nutritiva cazuela y sus sacramentos, haya platos a acompañar y bebidas con los que regar. En esa labor de dar entrada a la sobremesa hay que destacar a Gozona, que ha preparado para la ocasión un postre elaborado con queso, membrillo y nuez, Gaztingozo, y unas pastas con forma de alubia rellenas de naranja o crema de avellana, Gozojaki.

También ha habido opción de combatir el frío con cultura. Los niños han podido disfrutar de la presencia de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Tolosa. Por otro lado, el grupo de danza Udaberri ha encabezado una romería itinerante al son de la dulzaina, trikitixa y txistu, con sus bailes partiendo desde el Triángulo, y tanto la Banda Municipal de Txistularis como la Banda Municipal de Música han salido en kalejira con motivo de su patrona, Santa Cecilia. El ambiente no ha podido estar más animado, lo que ha hecho olvidar el frío.

Ha habido incluso espacio para aplacar el hambre con unas castañas asadas solidarias en favor de la oenegé Kellesensa. O de degustar, quien no lo pueda hacer durante las comidas, de la alubia nueva de la mano de la Cofradía.

La fiesta continuará tras la sobremesa, con los ritmos de la txaranga Jainekin por la Parte Vieja y el concierto de Gozategi en la Plaza Nueva.