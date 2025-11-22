Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Plaza del Triángulo y el centro de Tolosa han sido el epicentro de la celebración de la cosecha de alubia.

Ver 42 fotos
La Plaza del Triángulo y el centro de Tolosa han sido el epicentro de la celebración de la cosecha de alubia. IÑIGO ROYO

Tolosa combate el frío a cucharadas en su Fiesta de la Alubia

Alberto Labaka, de Albiztur, ha ganado el concurso de productores en una fiesta por este patrimonio culinario que aunó a buen número de asistentes

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:24

Comenta

El tercer sábado de noviembre es un día clave para los tolosarras: toca celebrar la cosecha de la alubia. La perla negra es el producto ... estrella en la Fiesta de la Alubia de Tolosa, que al igual que sucede en otras festividades relacionadas con la recogida de los frutos, es un momento en el que dar las gracias, sentarse alrededor de una mesa con amigos o familiares, y disfrutar de este manjar patrimonio local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  3. 3

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  4. 4 Muere Paco Marín, fundador de la ikastola Ekintza y del colegio mayor Olarain
  5. 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  6. 6 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  7. 7

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  8. 8 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  9. 9 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  10. 10

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tolosa combate el frío a cucharadas en su Fiesta de la Alubia