Tolosa -Amaikak Bat en Berazubi, y duras salidas para los equipos de baloncesto y balonmano

Berazubi acoge hoy un importante partido de fútbol de la División de Honor Regional. A partir de las 16.30, el Tolosa se enfrenta al Amaikak Bat, un equipo peligroso sobre todo por su delantero centro. Pero los urdiñas siguen con su buena racha a pesar del último empate, y no quieren dejar escapar los tres puntos para seguir la estela del Eibar y el Anaitasuna.

En cuanto al fútbol base urdiña, el juvenil no pudo con el colista Zarautz. Resultado final 1-2 que no hizo justicia a lo visto en Berazubi, agravado por un penalti que desde la tribuna fue difícil de ver. Una pena después del gran resultado de la semana pasada en Gasteiz. Y precisamente de Vitoria llegó la victoria del Cadete Liga Vasca. Si la semana pasada fue el juvenil, esta vez han sido los cadetes los que han vencido en Ibaia por la mínima. Alegrías en esa franja de edad para el Cadete Honor, que logró un empate ante el Amaikak Bat y poco a poco empieza a 'carburar', y para el 1ª Cadete victoria por 8-0, que está haciendo una campaña magnífica y termina la primera vuelta como líder invicto y con cuatro puntos de ventaja. Y gran debut del Alevín de Rendimiento, que goleó al Intxurre por 8 a 3. En fútbol femenino, el División de Honor Regional se deshizo, no sin problemas, del Goierri Gorri y se mantiene en el grupo cabecero a tiro del tercer puesto a falta del partido aplazado en Zarautz.

El que está arrollador es el 1ª Cadete. Es líder invicto en su grupo con 25 goles a favor y solo uno en contra en seis jornadas.

Baloncesto y balonmano

En baloncesto, el Redline Mekanika Take no quiere bajarse de la ola de los triunfos. Juega hoy en Vitoria ante el Arizti (17.00), un club nuevo en la categoría pero con jugadores que han competido en niveles más altos. Cuenta con una plantilla larga y hombres peligrosos. Es un equipo completo, que basa su buen juego en el bloque.

En balonmano, por su parte, el Tolosa CF Eskubaloia disputa un partido importantísimo en Trapagaran (18.45 horas) ante un rival directo. Es un equipo conjuntado, que ha cambiado de entrenador pero no de forma de juego. Ha perdido a uno de sus jugadores importantes, el central Jon Ortuondo, por problemas en la rodilla, y eso es algo que le está pasando algo de factura al bloque a tenor de los últimos resultados. Pero, con todo, podría recuperarse para hoy.

Además, mañana a las 16.30, en el Beotibar, nueva jornada del Soroa. Juveniles: Oskoz (Oberena)-Garmendia (Lapke), contra Altuna (Tolosa)-Erkiaga (Zenauri); Promesas: Sein (Oiarpe)-Manex Garmendia (Lapke) contra Mata-Cordón (Oberena). En élite: Espinal (Huarte)-Otadauy (Olaburu). contra Eneko Labaka (Tolosa)-Bikuña (Antiguo). Oskoz es uno de los mejores delanteros. Mata y Cordón forman una de las parejas más importantes. Labaka y Bikuña son los subcampeones del Antiguo. Son la gran atracción del festival de mañana.