El Tolosa CF afronta en Deba uno de sus partidos más complicados Rubén Zabaleta. / ROYO J. GOÑI TOLOSA. Sábado, 16 marzo 2019, 01:10

En la crónica futbolística de hoy destaca el partido que jugará el Tolosa CF de División de Honor Regional en Deba ante el Amaikak Bat (16.30). Los urdiñas se enfrentan a un rival en forma, que les sigue en la clasificación y al que deberán doblegar para no ver amenazado el tercer puesto, que es el objetivo actual del equipo. Y después, mientras las matemáticas no digan lo contrario y por si empiezan a fallar Anaitasuna y Eibar, estar preparado por si hay un premio mayor.

Por su parte, el equipo femenino de la Euskal Liga Vasca quiere afianzarse en el liderato, pero para ello mañana tendrá que doblegar en Barakaldo al Pauldarrak, un equipo situado en la parte alta de la tabla.

Por otro lado, buena jornada del fútbol base, algo no muy habitual después de carnavales. Partidazo del Juvenil Nacional en Zubieta que venció 1-3 a la Real, siendo superior durante todo el encuentro. Una victoria importante de cara a mantener la categoría. También vencieron a domicilio el Preferente en Orio, 0-1, que le afianza en la parte noble de la tabla, y el 1ª Juvenil 0-3 al Kotskas, que sirve para demostrar a los rivales que van en serio, además del ascenso a por el campeonato. Más victorias; para el Cadete de Honor, que cogió aire en Legazpi de cara a un difícil final, con un 0-1 corto para el numero de ocasiones creadas; la del Infantil Honor, un 3-0 incontestable a la Real para compartir liderato en un grupo apretado como nunca se había visto; la del Txiki 1-0 en Usabal, ante el hasta la fecha invicto Vasconia, y la del 1ª Infantil A por 6-0 ante el Usurbil, que le sirve para seguir líderes en su grupo. Un empate cedió el Liga Vasca Cadete ante el Getxo en Usabal y derrota en Eibar para el 1ª Cadete, equipo que no nos cansamos de repetir se lleva el titulo de equipo luchador. No pierde partidos, hay que ganárselos. Y esta semana pocos partido en casa pero todos de máximo interés. Destaca la doble jornada en Berazubi; Tolosa-Arenas (Juvenil Nacional) y Tolosa-Sanpedrotarrak (1ª Juvenil), hoy y mañana, a las 16.30.