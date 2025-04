Tolofolk, la guía práctica del festival tolosarra

La capacidad organizativa que tiene Tolosa es digna de resaltar porque, con sólo 20.000 habitantes, es un referente del carnaval, los coros, los ... dulces, las alubias, las setas, las marionetas, los productos lácteos, el blues y desde hace pocos años, también empieza a serlo del folk.

Vuelve el festival de música Tolofolk y como de costumbre, lo hace durante la Semana de Pascua, del 23 al 27 de abril. La cita, ya consolidada, ofrecerá la posibilidad de disfrutar gratuitamente de la música popular vasca e internacional en diferentes zonas y plazas de la localidad. Organizado por la asociación cultural JeaJeaka, Tolofolk tiene como gran objetivo el de brindar eco y fuerza a la cultura popular y, en general, dar visibilidad al folk. Ésta es una guía práctica de la edición de este año.

Miércoles, 23 abril

19.00 Topic. 'Euskal Herri Musika', documental que muestra oficios y melodías de agricultores, pastores y pescadores, además de las canciones que conforman la vida de un pueblo. Todo ello con la participación de rostros reconocibles como Lazkao Txiki, Jean Mixel Bedagaxar, los hermanos Artze, Lopategi o Maurizia Aldaiturriaga, entre otros.

Jueves, 24 abril

19.00 plaza Verdura. Caamaño&Ameixeiras. Dúo femenino gallego ligado a la música y al baile de raíz. Tomando como punto de partida la tradición, el dúo consigue crear un lenguaje propio y único, con composiciones y arreglos personales y vivos que mantienen la esencia de lo popular, incorporando también recursos contemporáneos y situando la emoción en primer plano. Su trayectoria ha sido avalada por muchos premios.

Viernes, 25 abril

19.00 plaza Verdura. Juanma Sánchez y Luis Payno (Madrid). Juanma Sánchez es intérprete apasionado y estudioso de los instrumentos tradicionales y sus músicas. Posee una colección de más de 200 de ellos y ha realizado una labor de aprendizaje de sus técnicas interpretativas, dando a conocer al público esas maravillas creadas por el pueblo a lo largo de los siglos. Ha participado en numerosos festivales. Luis Payno es constructor e investigador de los instrumentos tradicionales pastoriles. Con una colección de más de 500 piezas, ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, realizado exposiciones por todo el territorio nacional, e impartido multitud de talleres y cursos.

23.00 Frontón. El talentoso músico de Iparralde, Zeze Miege ha abierto caminos más personales; electro-secuencias producidas por el mismo, y con su propuesta de un musical battle con instrumentos folk.

Sábado, 26 abril

12.00 kalejira por las calles. Violinistas de la Escuela de Música de Oiartzun, Lasko txaranga, txistularis...

18.30 plaza Nueva. Los Landa forman un trio de maestros de la armónica. Estos músicos que hoy por hoy viven en Anoeta, van de plaza en plaza interpretando melodías que pertenecen en su mayoría al repertorio de la trikitixa: kalejira, fandango, arin-arin...

22.30 plaza Nueva. Deira (Asturias, Andalucía). Desde que se alzaron con el Primer Premio en Escocia en 2022 en el prestigioso concurso 'The Battle of the Folk Bands', Deira ha sido considerado como uno de los grupos con mayor proyección de la escena folk en los últimos años. El trío, formado por el gijonés Gonzalo Llao (bouzouki y los andaluces Juan Almaraz (flauta) y Salvador Daza (violín), inició su andadura en 2019 como grupo residente en el Festival Intercéltico de Lorient (Bretaña francesa). Sus miembros dieron forma durante la pandemia a una maqueta con la que lograron diversos premios en concursos de bandas y que poco tiempo después los llevaría a abrirse camino en festivales de toda la península y de Escocia, llegando a compartir escenario con grupos de talla internacional.

Domingo, 27 abril

19.00 plaza Verdura. Para el domingo se reserva el plato fuerte del festival, con la unión sobre un mismo escenario de varios cantantes y músicos vascos: Erramun Martikorena, Elene Arandia, Mixel Ducau, Garazi Esnaola y la banda Oreka TX. Promete ser un concierto especial y único, una de las pocas ocasiones de escuchar en directo al pastor de Baigorri y su emblemática voz, conocido por 'Xalbadorren heriotzean' tras sus últimas apariciones en los conciertos de Zetak. Junto a él estarán la cantante tolosarra del grupo Tenpora, Elene Arandia, el músico multiinstrumentista Mixel Ducau, la pianista Garazi Esnaola y la afamada banda Oreka TX.