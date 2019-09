El Tercera busca su tercera victoria y el 1ª Femenino, olvidar Pamplona J.GOÑI TOLOSA. Sábado, 28 septiembre 2019, 01:04

El Tolosa CF de Tercera División quiere más. Tras lograr dos triunfos seguidos, ante el Ariznabarra y el Somorrostro, que le han aupado a la zona tranquila de la tabla, busca refrendar estas buenas sensaciones ganando hoy en Berazubi (16.30), al Sudupe. El conjunto vizcaíno es un clásico de la categoría, pero no ha empezado bien la temporada. De hecho, es el colista, con sólo un punto, pero en el club urdiña no se fían. «Si no damos más del 100%, no sacaremos el partido adelante, esta categoría es muy dura», advierte el entrenador, Ander Avellaneda.

Por su parte, el 1ªFemenino busca olvidarse de la derrota que le infligió Osasuna la pasada jornada (4-0) y recuperar las buenas sensaciones dle primer partido. Las urdiñas reciben mañana, domingo (17.00, Berazubi), al líder San Ignacio, un equipo que lleva muchos años en la categoría dando un nivel alto. La clave para el triunfo es que el equipo se muestre más sólido en defensa.

Buen inicio del fútbol base femenino. El sénior B goleó al filial del Goierri Gorri por un contundente 0-7, en un inicio inmejorable de temporada. También vencieron los otros dos equipos femeninos que han iniciado la temporada oficial; el Cadete de Honor venció por 2-1 al Goierri Gorri en Usabal mientras que el Cadete de 1ª goleo a domicilio al Usurbil por 0-4.

El Juvenil Nacional masculino empatóa cero en Berazubi contra el Barakaldo. Gran partido, dominado de principio a fin por los locales, pero el balón no quiso entrar. Pinta muy bien este equipo. El otro empate se lo trajo el cadete de 1ª en su derbi contra el Danena. Y las derrotas, una en casa y dos fuera, fueron para el Cadete Honor ante el Ostadar en Usabal, pero con una clara mejoría respecto de la jornada anterior, para el Preferente que cayó con estrépito en Azpeitia, y para el Juvenil Honor, que a pesar de llegar venciendo 1-3 al descanso no pudo puntuar en Bergara con un 4-3 final.