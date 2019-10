Las tasas e impuestos subirán un 0,83%, excepto las basuras, que lo harán otro 5% Lo que los tolosarras pagamos por las basuras ha aumentado un 50% en los últimos diez años. / IÑIGO ROYO El coste del servicio, mancomunado en la comarca, supone 1,5 millones de euros al año | El Pleno aprueba por unanimidad la actualización de las tasas y una moción contra el cambio climático JUANMA GOÑI TOLOSA. Sábado, 12 octubre 2019, 01:04

El Pleno del Ayuntamiento acaba de aprobar la actualización de las tasas e impuestos municipales para 2020, y lo ha hecho con el voto afirmativo de todos los particos políticos. Casi todas las tasas se incrementan en el índice equivalente al IPC previsto (0,83%), a excepción de la recogida y tratamiento de basuras, que vuelve a subir un 5%, para hacer frente al enorme gasto que genera este servicio. Concretamente, un millón y medio de euros al año es lo que aporta el Ayuntamiento a la Mancomunidad de Tolosaldea. En los últimos diez años, la tasa de basura ha aumentado un 50% porque el desequilibrio existente entre el gasto por el servicio y el dinero que recauda el ayuntamiento por el cobro de esta tasa es enorme.

EH Bildu pidió al Ayuntamiento un esfuerzo por reducir este gasto del servicio de basuras, mediante un plan de acción con medidas concretas que deriven en una generación menor de residuos, en una mejor clasificación y en una mayor tasa de reciclaje. El equipo de gobierno apuesta porque la tasa de basuras llegue a estar unificada en toda la comarca, y que todos los ayuntamientos apliquen la misma tarifa. Entienden que lo justo es que si el servicio es mancomunado, todos los habitantes paguen lo mismo, como ocurre en otras comarcas.

Por otro lado, de cara al año 2020, se incluirán varias modificaciones más en la aplicación del recargo del IBI a las viviendas vacías. Así, no se cobrará el recargo en los siguientes casos: aquellas viviendas que han sido vendidas y registradas entre el 1 y el 31 de marzo aunque no haya nadie empadronado en las mismas; aquellas viviendas en obras, a fecha de 1 de enero, que presenten licencia de obras municipal aun no estando nadie empadronado en ellas; aquellas viviendas que justifiquen un gasto mínimo durante el año de electricidad, gas... en los casos en los que la persona propietaria viva fuera de Tolosa y/o por motivos de trabajo tenga que pasar gran parte del año fuera; aquellos casos en los que por motivos de cuidado a personas dependientes el familiar al cargo del cuidado o la persona dependiente tenga que trasladarse a otra vivienda quedando una de ellas vacía.

Por otro lado, el próximo año la tasa a pagar por la licencia de obra mayor en suelo de naturaleza rural para construcciones de agricultura, ganadería o silvicultura disminuirá de 1.148 euros a 254,25 euros, ya que hasta ahora se aplicaba la tasa de suelo urbano.

Asimismo, se ha incluido una nueva bonificación del 95% en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) para las obras en las que se instalen sistemas para un mayor aprovechamiento de la energía solar, en los casos es lo que no sea obligatorio por ley o se superen las exigencia establecidas por la ley. En este punto, EH Bildu pidió que el Ayuntamiento aplicase bonicaciones para las personas que establezcan medidas concretas de apuesta por las energías renovables, mediante subvenciones directas o guardando una partida específica en los próximos presupuestos.

En el pleno se aprobaron varias modificaciones de crédito (61.176 euros en total) para la renovación del equipo informático; la nueva máquina instalada en Udate para realizar diversos trámites; los trabajos de mantenimiento en Samaniego para dar solución a problemas de humedad; las obras del centro EPA; los conciertos especiales de Hodeiertz y Azken Muga; los trajes del grupo Udaberri; la edición cómic de la historia de Tolosa; la visita de los Gigantes y Cabezudos de Tolosa a Tafalla o para hacer frente a los imprevistos surgidos en la escultura de Alberto Letamendi, entre otras partidas..

Cambio climático

El Pleno aprobó también por unanimidad un compromiso para combatir el cambio climático y un acuerdo para ayudar a los municipios navarros afectados por las inundacione del pasado mes de julo.

En la moción de EH Bildu consensuada por el resto de partidos, el Pleno ha declarado estado de emergencia climática y se ha comprometido a impulsar y desarrollar políticas eficientes y eficaces para combatir el cambio climático.

Asimismo, la corporación tolosarras mostró su solidaridad para con los municipios y las personas afectadas por las inundaciones de julio y se comprometió a ofrecer una ayuda económica de 2.000 euros para hacer frente a los daños causados por las lluvias y las inundaciones. Asimismo, se animó a la ciudadanía a colaborar y ayudar a los municipios damnificados haciendo aportaciones por medio de las cuentas corrientes habilitadas por los ayuntamientos.