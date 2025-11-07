Targazki organizará su segundo rally fotográfico el próximo sábado

Kevin Iglesias TOLOSA. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

La asociación fotográfica Targazki realizará el próximo sábado, día 15, la segunda edición de su rally fotográfico, en el que los fotógrafos amateur tendrán una buena oportunidad de dar rienda suelta a su creatividad. Eso sí, deberán cumplir con los temas que se darán a conocer antes del comienzo del certamen y limitarse al término municipal de Tolosa. Podrán participar fotógrafos no profesionales mayores de 17 años o juveniles, hasta los 16 años. Para ambas categorías habrá premios, con la mejor foto llevándose un premio de 120 euros y un trofeo. Además, es puntuable para la liga Herriz Herri de fotografía.

Las inscripciones se realizarán el mismo sábado de 9.00 a 10.00 horas, en la sede de Targazki en la segunda planta de la calle Emeterio Arrese, 2. Habrá que pagar 10 euros, salvo los jóvenes que será gratuito para ellos; todos tendrán un almuerzo incluido.

Los adultos competirán con su cámara digital, con la memoria formateada antes del comienzo del concurso, y las fotografías a entregar deberán ser en formato JPG. En cuanto a los de categoría juvenil, lo harán con sus teléfonos móviles, por lo que se recomienda llevar el cable del cargador para entregar al jurado las imágenes obtenidas.

Todos competirán bajo cinco temas que se informarán minutos antes de que comience el rally fotográfico. Tendrán que hacer una foto de control que consistirá en un retrato del participante en el local de la asociación, obligatoria para ser valorado por el jurado. Después, tendrán entre las 13.00 y las 14.00 horas para descargar las imágenes obtenidas en el municipio. En total, se podrán entregar 37 fotos –incluida la de control– y se permite eliminar aquellas que no agraden al capturador.

Los fotógrafos podrán hacer ajustes que sean previos al disparo –saturación, nitidez, contraste, etc.– y podrán tirar las fotos a color o en blanco y negro. También está permitido el uso de elementos externos a la cámara –filtros, modificadores o flash– que generen efectos siempre que lo efectúen en el momento del disparo, por lo que la modificación o edición posterior● a la toma de la instantánea quedará prohibido.

Antes del viernes, día 21, a las 23.59 horas, los participantes deberán seleccionar cada fotografía, del máximo de 37 enviadas, con las concursarán en cada uno de los temas, escribiendo a targazkirallya@gmail.com: indicando nombre y apellidos, número de participante, el listado y si son verticales u horizontales.

El jurado, con el fallo decidido, los galardonados tendrán su entrega de premios el 12 de diciembre a las 19.30 horas en la casa de cultura. El primer clasificado se llevará 120 euros y trofeo, el segundo 90 euros y trofeo, el tercero 70 euros y trofeo, el mejor tolosarra no premiado 50 euros y trofeo, y el mejor joven también 50 euros y trofeo.