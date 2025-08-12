El Take organizará del 18 al 21 de septiembre su fiesta de la cerveza

K. I. TOLOSA. Martes, 12 de agosto 2025, 20:09 Comenta Compartir

El club de baloncesto Take volverá a organizar el próximo mes de septiembre su ya habitual fiesta de la cerveza. Será entre los días 18 al 21 del citado mes, en el Tinglado. El evento tendrá diferentes citas durante los cuatro días, más allá de la ocasión de probar algunas de las cervezas menos habituales de los establecimientos hosteleros, con variedad que va de las cervezas de trigo a las más intensas y negras.

La fiesta comenzará el jueves, 18 de septiembre, a partir de las 18.00 horas. A las 21.00 será la cena de antiguos jugadores. El viernes 19, de 19.00 a 21.00 y de 23.00 a 0.30 horas DJ Fer animará la cata de cervezas con su música, mientras que el sábado 20 lo hará DJ Hidalgo, en la misma franja horaria pero acabando a las 2.00 de la madrugada. El domingo será el cierre, hasta las 21.00 habrá ocasión de degustar las cervezas. A las 14.00 será la comida popular, mientras que una hora después, a las 15.00, se llevarán a cabo juegos con el baloncesto como base. Es una buena ocasión para, con la excusa de tomar una cerveza, apoyar al club local.