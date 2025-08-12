Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa

El Take organizará del 18 al 21 de septiembre su fiesta de la cerveza

K. I.

TOLOSA.

Martes, 12 de agosto 2025, 20:09

El club de baloncesto Take volverá a organizar el próximo mes de septiembre su ya habitual fiesta de la cerveza. Será entre los días 18 al 21 del citado mes, en el Tinglado. El evento tendrá diferentes citas durante los cuatro días, más allá de la ocasión de probar algunas de las cervezas menos habituales de los establecimientos hosteleros, con variedad que va de las cervezas de trigo a las más intensas y negras.

La fiesta comenzará el jueves, 18 de septiembre, a partir de las 18.00 horas. A las 21.00 será la cena de antiguos jugadores. El viernes 19, de 19.00 a 21.00 y de 23.00 a 0.30 horas DJ Fer animará la cata de cervezas con su música, mientras que el sábado 20 lo hará DJ Hidalgo, en la misma franja horaria pero acabando a las 2.00 de la madrugada. El domingo será el cierre, hasta las 21.00 habrá ocasión de degustar las cervezas. A las 14.00 será la comida popular, mientras que una hora después, a las 15.00, se llevarán a cabo juegos con el baloncesto como base. Es una buena ocasión para, con la excusa de tomar una cerveza, apoyar al club local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  3. 3 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  4. 4

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  5. 5

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  6. 6 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  7. 7 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  8. 8

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  9. 9

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  10. 10 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Take organizará del 18 al 21 de septiembre su fiesta de la cerveza