El TAKE juega en Azpeitia con la esperanza del quinto puesto

Redline Mekanika Take volvió a ganar (72-67 al Cocinas) y, aunque no depende de sí mismo, aspirar a su objetivo de quedar entre los cinco primeros. Hoy tiene un encuentro muy importante en Azpeitia ante el Disdira (18.30). La clave de la victoria en la pasada jornada es que el equipo supo sujetar bien a la estrella rival, Enrique Suárez. También tuvo la capacidad para asumir responsabilidades a la hora de atacar, y lo hizo además por parte de todos los jugadores. Esto resultó determinante. «Además, en fases de mal juego tuvimos efectividad en los lanzamientos», comenta el entrenador, Jon Azaldegi. Así, la ventaja adquirida en el primer cuarto no se redujo.

Quedan tres jornadas. El Redline Mekanika Take puede entrar entre los cinco primeros pero depende de otros resultados. «Si alguno de nuestros rivales directos no pierde, es inútil lo que hagamos, aunque lo ganemos todo no entraríamos». Pero Jon es optimista: «viendo el calendario que queda, tenemos opciones de lograrlo si vencemos en los tres encuentros que restan».

El Disdira, rival de hoy, ha sido líder de la categoría durante bastantes jornadas. Es un gran equipo en su conjunto. Tiene una muy buena defensa, y en ataque, cada jugador tiene muy claro lo que debe hacer en cada momento. Pero el Take no puede perder.