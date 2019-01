El Soroa-Ogi Berri ya conoce a sus nuevos finalistas Semifinal de promesas disputada el pasado sábado. / IÑIGO ROYO Esta tarde se hará la elección de las pelotas para las finales del próximo sábado EL DIARIO VASCO TOLOSA. Miércoles, 23 enero 2019, 00:45

De la Fuente-Aguirre, Murua-Garcia y Salaberria Otaduy son los últimos finalistas del Memorial Soroa, después de la ultima jornada de semifinales. En juveniles, De la Fuente-Aguirre 22 Unai Alberdi-Elosegui 7. Partido de claro color navarro, ya que mientras estos jugaron bien y no cometieron errores, los rivales no tuvieron su mejor día. El delantero Alberdi no tuvo fortuna en sus intentos de remate, muchas veces al jugar forzado, ya que los vencedores cargaron el juego atrás, donde Aguirre superó a su rival en la zaga. Por su parte, De la Fuente hizo mucho daño con el saque, hasta seis consiguió, además de rematar y defender bien. Los vencedores terminaron con sus casilleros de errores inmaculado. Cero fallos.

En promesas, Murua-Garcia 22 Mata-Aizpitarte 9. El partido estuvo marcado por los errores de los perdedores, hasta catorce. Especialmente desafortunado en los remates estuvo Mata, reñido con la chapa. No tuvo su día y cometió nueve errores, lo que no es normal en él. Los vencedores cumplieron, aunque cometieron seis errores también. Murua llevo el compás del partido, dándole velocidad a la pelota

En élite: Salaberria-Otaduy 22- Peru Labaka 17. Grandísimo partido de los cuatro pelotaris, uno de los mejores, si no el mejor de todo el torneo en esta categoría. Partido durísimo jugado con mucho ritmo y una gran defensa de los cuatro pelotaris, llevando pelotas dificilísimas con dos delanteros en estado de gracia que buscaron contínuamente los ángulos con variedad de remates.

El público ovacionó en muchas fases del partido, ya que se vieron tantos impresionantes de una gran belleza. Hubo hasta diez igualadas. La última, en el tanto 17. Los zagueros también tuvieron buena nota. Labaka terminó nueve tantos y un saque, mientras Salaberria terminó 10 tantos y 3 saques. El público se entregó a estos pelotaris y les agradeció su juego y su esfuerzo.

Hoy, miércoles, a las 19 horas, se hará la elección de las pelotas para las finales del próximo sábado.