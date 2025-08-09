Sol y calor para mejorar la oferta

PABLO ALBERDI tolosa. Sábado, 9 de agosto 2025, 20:10 Comenta Compartir

Con una temperatura templada, que llegó hasta los 27 grados en las horas centrales del día, algo más que templada incluso, recibió el sábado a los habituales de la Azoka. A los que no se han ido de vacaciones al menos, que desde primera hora aprovecharon para dar la vuelta por los puestos en busca de los preciados lotes que semana tras semana se adquieren en los puestos.

El verano, aunque en el calendario llegó hace ya mucho, se va consolidando poco a poco en lo físico, en lo real. Hablamos de la meteorología, que ha venido siendo húmeda y fresca durante los dos pasados meses, y está marcando el devenir de muchos cultivos. La reciente irrupción del sol y la subida de las temperaturas están favoreciendo a algunos de ellos, la mayoría, y a otros ayudan a completar ciclos que van a propiciar las cosechas de otoño temprano e incluso el tardío. Los frutales de nuestra comarca por ejemplo se encuentran algunos en plena producción, como son los ciruelos o los manzanos tempranos, y otros, caso de los manzanos tardíos están en ciclos previos en los que la captura de horas de luz y de temperaturas son claves para una correcta floración, fructificación y cuajado. Todo parece indicar que la alta disponibilidad hídrica y la disponibilidad de sol van a derivar en una cosecha muy generosa; en volumen y en calidad.

Productos del país

Mín. Máx.

Micológicos

Trufa 165

Ziza hori 18 24

Hongos Zamora 18 40

Hongos embot 8,5

Quesos

Nuevo 19 22

Oveja 18 25

Cabra 17 27

Fresco 17 18

Vaca 10 12

Mezcla 10 18

Requesón 16

Frutas

Cereza Etxauri 8

Fresas 8

S Pedro sagarra 1,5 3

S Juan sagarra 1,5 4

Avellana 4

Nueces 4 6

Hortalizas (kilo)

Acelga 2 4

Calabacín 2 3

Cebolleta 1,5 2

Patata 2 3

Cebolla 1 2

Tomate invern 4,5 6

Zanahoria 1 2

Calabaza 1,5 4

Cebolla roja 1,5 3

Patata nueva 5

Vaina morada 8

Vaina plana 6 8

Baba txiki 7,5 10

Baba beltza 7,5

Cayena 12

Alubia 15 18

Guindilla Ibarra 12 14

Tomate c libre 6 8

Pocha blanca 10 12

Hortalizas (manojo)

Cebolla 1 3

Cebolla roja 2 4

Zanahoria 1 4

Ajos frescos 2 3

Remolacha 1,5 2

Borraja 2

Puerros 2 4

Acelgas 1 3

Hortalizas (unidad)

Escarola rizada 1,2 1,5

Esc lisa 1,2 1,5

Esc cab. ángel 1,2

Hoja de roble 1 1,25

Calabacín 0,8 1,5

Lollo 1 1,25

Aza puntaduna 1,5

Achicoria 1

Lechuga 1 1,5

Cogollo 3x1 1 3

Es probable asimismo que la oferta de setas y hongos del país sea generosa este año. Simplemente juzgando la disponibilidad de agua de nuestros bosques y el verdor de los mismos, en pleno agosto, parece indicar la bonanza. Se han de seguir dando las circunstancias favorables, eso está claro, pero el año promete. De momento vemos ziza horis y hongos que adelantan lo que está por venir y alimentan a los apasionados. Veremos.

La producción de tomate es una de las grandes favorecidas con el sol y las temperaturas elevadas. Los profesionales especializados van poco a poco aumentando la lista de variedades; se va consolidando la Aretxabaleta, sigue habiendo bastante cherry y RAF y está ya alcanzando ese punto de madurez y sabor que sólo se disfruta en momentos puntuales del verano, cuando todo se junta para que un plato de tomate en ensalada se convierta en algo más. Algo sublime, delicado, que sólo se puede disfrutar en contados momentos del año, y desde luego, en muy pocas localizaciones. Una de ellas es la nuestra.

Y cómo pasar por alto la otra gran protagonista estos días, la guindilla de Ibarra. Mejorada por el sol, comienza a ofrecer ese punto de picor que tanto gusta a muchos, y que hace que degustar un plato de langostinos fritos sea más entretenido. Son mayoría los que los compran, para autoconsumo o para regalar incluso, ya que su conservación en frío permite a veces poder alargar su disfrute y extenderlo a latitudes lejanas. Son uno de los productos más apreciados por los visitantes; Gasteiztarras en fiestas, Aragoneses en busca de refugio climático, o incluso visitantes de latitudes más lejanas.

Además de las apreciadas guindillas de Ibarra, vimos mucho más pimiento. Pimientos de Gernika, de Padrón, pimiento choricero, dulce italiano, rojos y más variedades. Hubo además mucho calabacin, mucha vaina diversa, patata del país, y una estupenda colección de verduras de hoja como lechugas, cogollos, lechuga morada, lollo, roble. Se trata de uno de los momentos del año más generoso en las huertas.