Peio Arruabarrena se siente un nómada que, desde muy joven, huyó de una vida más o menos convencional y establecida en Tolosa, para embarcarse en proyectos viajeros que afronta desde la incertidumbre. Sin apenas medios materiales, se busca la vida como puede allá donde recala, plasmando reportajes sociales en fotografía y video, acompañado siempre de un robot lego llamado 'Sirimiri'.

Lo que 'Sirimiri' hace, en realidad, es retratarse con gente de todo el mundo para que después Peio cuelgue todas estas imágenes en la Red (sirimiri.eu), de tal manera que sirvan de foco divulgador de otras culturas. Toda una amalgama de razas, personajes, niños, mayores, hombres y mujeres... retratadas junto a este singular robot que Peio siente como fiel compañero de viaje.

Arrruabarrena y 'Sirimiri' acaban de partir rumbo a tierras mexicanas en otra de sus muchas aventuras, buscando esta vez las huellas de Juan de Tolosa, fundador de Zacatecas y de origen tolosarra. «Voy a intentar documentar todo lo que podamos sobre el periplo de Juan de Tolosa en México, pero aprovecharemos también para abordar cuestiones sociales, gastronómicas y culturales del país mexicano».

La primera noticia que tuvo Arruabarrena de Juan de Tolosa fue durante su viaje en bicicleta por México, cuando vio en Zacatecas un monumento dedicado a su figura. Años más tarde, durante la vuelta al mundo que llevó a cabo siguiendo la ruta de Elkano y del grumete Pedro de Tolosa, empezó a trabajar en un guión para una futura docuserie que podría llamarse 'Las vueltas por el mundo de Sirimiri'.

Arruabarrena plantea este proyecto como una serie documental basada en hechos históricos a la que introducirá pinceladas de ficción, en la que tratará de jugar con el tiempo y la historia de los personajes. «Queremos difundir y entretener con los viajes y aventuras por el planeta que he hecho en compañía de Sirimiri durante estos quince años juntos». En este punto, el viajero tolosarra incluirá en el documental la historia de Juan de Tolosa.

Reportajes por hospedaje

Para reducir los gastos de alojamiento, Arruabarrena suele realizar reportajes «a cambio de hospedaje de los lugares donde nos alojamos» (siempre habla en plurar, porque incluye a su compañero robot en la terna). A veces, gana algún dinero en efectivo que le permite continuar su viaje. Con su cámara de 360° produce contenido para Google Maps. «En todo este tiempo viajando he logrado varios millones de visualizaciones en mis cuentas y las de mis clientes que me dan un cierto prestigio como fotógrafo experto de Google», asegura. También cuenta con seguidores que le permiten realizar contenidos de moda, gastronomía y tener acceso a infinidad de eventos (instagram@sirimirifoundation).

Este tolosarra dice que su viaje va a ser a 'Pata de perro', pero al estilo 'AristoHippie', explica divertido. «Utilizaremos todo tipo de transporte, incluído el nuevo tren maya o el 'aventón', como le llaman al autoestop. Es muy común entre las comunidades en México y una estupenda manera de conocer gente», asegura.

La gastronomía es un tema clásico de los viajes de Arruabarrena. «De México llegaron el maíz, las alubias, el tomate, el pimiento o el cacao, así que me centraré en las raíces de la gastronomía mexicana en la cocina vasca y viceversa». Tiene intención de visitar sus posadas, cantinas, puestos callejeros...y «algún restaurante de prestigio» de vez en cuando. También quiere agradecer el apoyo de reconocidos personajes de la gastronomía gipuzcoana como Roberto, de Hika; Aitor, de Elkano; Rafa Gorrotxategi o Xabier y Matías, de casa Julián.

Captar el humanismo

Por medio de entrevistas y reportajes, este inquieto tolosarra quiere también profundizar en lo que llama 'humanismo mexicano', que ha brotado intensamente con la llamada 'Cuarta Transformación', iniciada hace siete años por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que continúa con la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Han pasado diez años desde el viaje de Peio por México en bicicleta, y desde ese tiempo ha mantenido contacto frecuente con las amistades «que dejamos allá y a las que estamos deseando volver a ver», relata siempre en plural. El objetivo es documentar la evolución que ha vivido el país durante este tiempo con 'La Cuarta Transformación', que Arruabarren destaca positivamente: «ha logrado sacar más de 8 millones de mexicanos de la pobreza», asegura convencido. «La educación o la sanidad son ahora realmente universales y gratuitas, el reconocimiento y progreso de los pueblos originarios y sobre todo, la reforma del poder judicial en la que el pueblo mexicano elige a sus jueces, me hacen sentir la asistencia a un tiempo histórico en México», opina.

Si todo va bien, Peio y Sirimiri acudirán a varios festivales musicales que se desarrollarán a principios de año en Tulum para luego continuar hacia el norte. El propósito es visitar Chiapas, Oaxaca, Puebla, México DF, San Luis Potosí, y el territorio de los nativos huicholes en el desierto que rodea Real de Catorce, para acudir a sus ceremonias ancestrales, hasta llegar a Zacatecas, donde investigará sobre la huella de Juan de Tolosa.

La magia del ahora

«Si eres nómada y vives como sedentario te será más difícil tener una vida plena y viceversa», asegura Arruabarrena en relación a su modo de vida. Y añade: «cuando trato de tener una vida sedentaria no consigo amoldarme y cuando estoy en modo nómada, un universo de oportunidades se abre bajo mis pies».

Peio siente que a nómadas como a él les apasiona «la incertidumbre y la magia del ahora sin preocuparnos mucho del qué pasará mañana». Y cuando culmine esta aventura que acaba de iniciar, Peio se plantea procesar lo aprendido y producido para difundir las aventuras de Sirimiri en sus vueltas por el mundo.

¿Le sobrevivirá su compañero robot? El tolosarra lo tiene claro: «'Sirimiri' es un ser muy poderoso que vino del infinito para acompañar a Ana, un ser de luz que ya danza por el universo. Antes de que ella partiera, nos dejó una misión: mostrar la realidad tal y como es, sembrando sonrisas y navegando por el alma del mundo. Cuando termine nuestra labor en este mundo, 'Sirimiri' y yo regresaremos juntos para danzar por el cosmos infinito, hasta una próxima vida».