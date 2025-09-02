Showcooking el sábado con la cocinera Anne Otegi y la nutricionista Aitziber Aizpuru

Kevin Iglesias Tolosa. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

No hay mejor forma de reforzar un argumento que haciendo una demostración. Es lo que la Red de Ferias de Gipuzkoa y Landaola promoverán este sábado a partir de las 11.00 horas en el embarcadero del Tinglado con 'Azokatik Mahaira', un taller de cocina en el que la cocinera Anne Otegi y la nutricionista Aitziber Aizpuru enseñarán a los presentes el potencial de los productos de kilómetro cero que se pueden adquirir a pocos pasos y en el mercado local. Será a través de un plato que prepararán in situ durante la hora y media que durará este showcooking, y que los espectadores, tras su finalización, podrán degustar.

Para participar en la actividad de este sábado, que reforzará y dinamizará el mercado de este fin de semana, no es necesario inscribirse, es una sesión con invitación abierta a todos los interesados.

Landaola y la Red de Ferias de Gipuzkoa ha llevado este taller de cocina 'Azokatik Mahaira' a diferentes localidades en las que, de una forma amena y cercana, muestra la cocina sana y variada que se puede preparar con el género de temporada que se vende de primera mano de los productores de cercanía. Una apuesta por reforzar los mercados locales y a los comerciantes que completan la oferta que se encuentra desde hace años en Tolosa, que pone en valor la calidad del producto fresco expuesto para su adquisición.