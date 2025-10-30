Servicio especial del autobús urbano mañana para subir al cementerio

Kevin Iglesias Tolosa. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

El autobús urbano Hiribusa tendrá un servicio ampliado mañana sábado con motivo del Día de Todos los Santos. El Ayuntamiento reforzará el trayecto con para en el cementerio, con nueve servicios de 9.00 a 13.15 y de 15.00 a 18.45 horas. Con ello se busca que los vecinos usen el transporte público y en la medida de lo posible evitar problemas de tráfico en la zona.

El Hiribusa partirá su recorrido desde la Escuela de Música Eduardo Mocoroa y continuará su recorrido habitual. En San Blas, a diferencia de otros días, subirá hasta el cementerio. La primera llegada a este punto será a las 9.30, y habrá pases hasta las 13.15 cada cuarto de hora, y desde las 15.30, nuevamente cada cuarto de hora hasta las 18.30.

Estacionamiento

Sin embargo, quien por motivos de movilidad o personales prefiera acudir al cementerio en su vehículo privado, debe saber que la Policía Municipal ha dado instrucciones para que el flujo continuo de tráfico se mantenga y se eviten problemas. Por tanto, no se podrá estacionar a la derecha de la cuesta que conduce al cementerio, para que el autobús pueda acceder sin problemas hasta la entrada del cementerio. Solo estará habilitada la parte izquierda, junto a la acera, y en sentido descendente, por lo que los vehículos deberán subir toda la cuesta hasta el cementerio y después dar la vuelta en la rotonda señalizada para aparcar. Desde la Policía Municipal piden colaboración ciudadana y respeto a las normas de tráfico para evitar problemas.