SEPTIEMBRE, ALEGRE Y FIESTERO Mítica Orquestina Bolero. Los Iturralde, Pepe, Román, los reyes de las bodas... / JOSETXO MARÍN JAVIER ZURUTUZA Jueves, 12 septiembre 2019, 00:36

Septiembre tiene muchos refranes. Por ejemplo: 'Septiembre, al fin de mes, el calor vuelve otra vez'. Pero yo me quedo con el del título, le va a mi pueblo. Vaya semanita nos ha regalado la gente de Tolo Voley. Nuestra añorada plaza Nueva ha vividos unos días espectaculares. ¡Qué buena organización! Pantalla gigante, partidos televisados en directo, pintxopote de paella... Bonito ver a hombres y mujeres jugando juntos. Y como siempre, los bares del pueblo echando una mano, a pesar de que muchos de ellos saben que nunca tendrán una playa delante de su bar. Ya sé que algún vecino va a poner mala cara cuando lea esto, pero parte importantísima de lo que se ha vivido tiene dos culpables: los hermanos Gurrutxaga (Luis con el micro y ese dj original que es Bull). El sábado se vivió un momentazo mágico. Nos hicieron cantar, bailar, y miles de personas levantamos las manos al cielo, como si fuera un homenaje a esos diez años que tiene el torneo. Zorionak con mayúsculas.

PD 1. Quizás ese ambientazo que se ha vivido en el pueblo hizo que no subieras la Cuesta del Conde a las fiestas del barrio de Izaskun. Han estado tranquilas, pero he visto felices a los vecinos, disfrutando plenamente de los actos programados: la verbena, con ese grupo que es Alaiki, fue bonito ver a los padres con los hijos ver bailar una especie de polka navarra que está de moda, la comida popular, la degustación de sidras, y el domingo, como ya es habitual, el ya clásico concurso de tortilla de patatas. Hubo nueve concursantes y ganó la tortilla que presentaron los jóvenes Beñat Santa Cruz y June Mendigain (¿las amatxos no echarían una mano?), también hubo rancheras con un curioso grupo navarro-mejicano, que lo mismo te cantaba 'Hegoa' que la de la mochila azul. Pero hay que felicitar a Udaberri. Una de las mejores actuaciones que han hecho en el barrio porque por fin hubo un presentador que contó la historia de lo que iban a bailar. Como decía Serrat. «...vamos bajando la cuesta, que arriba en mi barrio se acabó la fiesta».

PD 2. Ayer quería haber ido a Ordizia. Me gusta el día de la feria extraordinaria, pero... Me hubiera gustado dar un abrazo a mi colaborador Antxon Imaz, que anda un poco triste, saludar a los familiares del pintor tolosarra afincado en Ordizia Patxi Epelde y, sobre todo, buscar unas fotos de una persona a la que la música me dio su amistad. Mi corresponsal Royu me sacó del apuro. ¿Cuántos amigos ha dejado Pepe Arcelus en Tolosa? Vino para suplir a Ander Letamendia tocando el órgano de Santa María durante seis meses, y se quedó veinticuatro años. Fue componente de la mítica Orquestina Bolero, con el gran trompetista Iturralde y cía, también tocó en la Beotibar tolosarra, y en la década de los setenta, tuve la suerte de compartir un verano escenarios con él. Kike Ugarte había grabado el disco 'Zutik'. Fue un boom y nos llovieron las actuaciones. El representante navarro nos pidió que teníamos que reforzar el espectáculo. Buscamos unos dantzaris de la zona de Billabona-Amasa, Kike se trajo a un compañero de la Orquesta Mondragón que tocaba la flauta, pero el soporte musical que faltaba lo dio Pepe Arcelus. Desde aquí un abrazo a su familia y un recuerdo para él.

PD 3. Bueno, sabía que la muerte del gran cantante que fue Camilo Sexto me iba a traer alguna consulta de esas que me gustan. Han discutido, no sé si habrá apuesta por medio. Difícil saber quién ganaría. La consulta que me han hecho era: ¿Cantó Camilo en Tolosa, en el Frontón? «En Tolosa sí, pero en el Frontón no». Tuve la suerte de verle en directo, en el inolvidable y recordado Phaeton. Cómo cantó. Acababa de dejar a su grupo Los Botines, y prácticamente era un desconocido. De hecho, cantó un repertorio bastante estándar. Todavía no había nacido ese inmortal 'Y ya no puedo más...!'. Lástima que las teles hablen más de su final, que no de lo gran cantante que fue. Le llamaron el 'Sinatra latino'.

Zurutadas. Una, para Sebas Osinalde. El Tolosa Cf le brindó un homenaje sencillo pero muy merecido. Nos harían falta muchos Sebas. Otra, para el gran Nadal. Mereció la pena hacer gaupasa.