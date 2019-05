«Sensación triste, pero esperada» Martes, 28 mayo 2019, 00:21

«Tengo una sensación triste, pero esperada. Tenemos que reflexionar mucho y cambiar en el PP. Creo que tenemos nicho electoral en Tolosa, lo creo de verdad, pero tenemos que hacer las cosas de otra manera. Esperaba un mejor resultado de Podemos. Por lo demás, no me he llevado sorpresas».