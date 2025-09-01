Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

Esta semana empiezan las obras del nuevo bidegorri en la calle Iurramendi

Se trata de uno de los trabajos contemplados en el proyecto de urbanización y una carga urbanística para la empresa de las nuevas viviendas

J. G.

tolosa.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:03

Esta primera semana de septiembre está previsto que arranquen las obras de construcción del bidegorri entre las nuevas viviendas que se han construido en la calle Iurramendi y Kondeaneko aldapa.

Se trata de uno de los trabajos contemplados en el proyecto de urbanización aprobado definitivamente y, por consiguiente, una carga urbanística a ejecutar por la propia empresa que ha llevado a cabo el desarrollo urbanístico de esta promoción residencial.

En realidad, el proyecto del bidegorri aprobado en el desarrollo urbanístico contempla la ejecución del tramo desde las nuevas casas hasta la rotonda del parque de bomberos. Aún así, de momento, los trabajos se realizarán en la primera mitad: desde las nuevas casas hasta Kondeko aldapa, es decir, hasta el edificio de entrada a la residencia Iurramendi.

Para ello, se derribará el muro de piedra existente en el último tramo de la cuesta de la calle Martín José Iraola y se suavizará la pendiente de la zona verde lateral para poder ejecutar el tramo del bidegorri.

Más adelante se realizará la segunda mitad hasta la rotonda. En paralelo, además, desde el inicio del mandato los representantes municipales están en contacto con la Diputación Foral de Gipuzkoa para que también se pueda realizar el tramo que falta en el camino que lleva desde la rotonda hasta el barrio de Amarotz, ya que con su realización, el vial que conduce a Txarama quedaría totalmente conectado.

