'El repostero de Berlín', hoy con Goieniz Zinekluba Los cortos premiados en la Gau Laburra, 'Nueve pasos' y 'Robarte una noche', se proyectan hoy antes de la película J. U. BEASAIN. Jueves, 3 enero 2019, 00:22

Prácticamente sin tiempo, y tras una muy exitosa 'Gau Laburra', en palabras de los rectores de Goieniz, éstos se embarcan en otro ciclo que levanta la pantalla del Usurbe antzokia, hoy a las 21.00 horas, con el film 'El repostero de Berlín'. Esta película, en 2017 fue premiada en el Festival de Karlovy Vary, 'East of the West'. Y, en 2018, obtuvo el 'Satellite Awards', al ser nominada a mejor película de habla no inglesa.

En palabras de la crítica es «un film humano y desgarrador. Una historia tierna, dulce y táctil de amor oculto».

Este película a modo de aperitivo tendrá la proyección de los cortos ganadores, entre los 19 presentados en la pasada Gau Laburra-2018, 'Nueve pasos' y 'Robarte una noche'.

«Ambientazo con sabor a celuloide fue el que reino durante toda la muestra. Varios directores y actores de los cortos estuvieron presentes, en los que no faltó una representación beasaindarra en la persona de Igor Rezola», al resumir la cita destacaba un «muy contento» José Ignacio Sánchez, de Goieniz.

El público, jurado único a la hora de emitir sus valoraciones y decidir los premios, se decantó por 'Nueve pasos' (de Marisa Crespo y Moises Romera), como corto mejor valorado. Además, 'Robarte una noche' (de Fernando Vera), obtuvo el premio a la mención especial.