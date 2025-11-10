Renovada la regulación del servicio de suministro de películas para el cine Leidor

El Ayuntamiento va a renovar la regulación del servicio de suministro de películas para la programación anual del cine Leidor. Una labor de la ... que se volverá a encargar la actual empresa adjudicataria, Areto S.L, al ser la única que se ha presentado al concurso.

El Consistorio aduce que la complejidad de las relaciones con los intermediarios y distribuidores de los productos cinematográficos y la dificultad de obtener buenas condiciones para su contratación, hacen que sean necesarios recursos de personal de los que no dispone el propio Ayuntamiento. Tampoco puede cumplir con los plazos de pago habituales entre las distribuidoras. Es por ello que contrata los servicios de una empresa especializada en este tipo de gestiones, para «garantizar la agilidad y la posibilidad de obtener buenas prestaciones en buenas condiciones tanto económicas como de rapidez, con el propósito de que las películas estén en el Leidor en un plazo lo más breve posible», aseguran desde el departamento de Cultura.

Para la realización de la programación cinematográfica se tienen en cuenta unos criterios que la empresa adjudicataria se compromete a cumplir. El más importante: debe incluir todo tipo de géneros y realizar proyecciones de películas de cine independiente y-o europeo e iberoamericanas. También filmes de actualidad y estrenos recientes, documetales, y películas realizadas o dobladas al euskera que lleguen al circuito comercial.

El departamento de Cultura establece los criterios, la empresa adjudicataria propone una serie de títulos, se encarga de conseguirlos, y es finalmente la propia comisión municipal la que decide las películas que se programan cada semana.

De manera general, y salvo contrataciones puntuales por necesidades de programas específicos, el esquema de programación para la empresa adjudicataria seguirá siendo el ya conocido. Por un lado, el suministro de una película de cinefórum cada jueves en versión orginal, subtitulada, además de dos películas de cine de estreno los fines de semana (sábado, domingo y lunes) y, por último, una película dirigida a la sesión de cine infantil.

En aras a evitar que la competencia en la programación perjudique la del cine en la sala pública Leidor, la empresa adjudicataria no podrá gestionar directamente ningún recinto cinematográfico dentro del territorio histórico de Gipuzkoa. Deberá incluso presentar una declaración jurada cuando se formalice la ampliación del contrato.

Además, la empresa adjudicataria se comprometerá «a la provisión de películas de estreno en el plazo más breve posible, y en ningún caso se rebasará el plazo que se ofrezca a los cines de la categoría del Leidor».