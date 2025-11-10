Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Entrada del público a una sesión cinematográfica en el cine Leidor. Royo

Tolosa

Renovada la regulación del servicio de suministro de películas para el cine Leidor

La empresa adjudicataria ha tenido que incluir en su oferta todo tipo de géneros y la proyección de películas de cine independientes

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:34

El Ayuntamiento va a renovar la regulación del servicio de suministro de películas para la programación anual del cine Leidor. Una labor de la ... que se volverá a encargar la actual empresa adjudicataria, Areto S.L, al ser la única que se ha presentado al concurso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

