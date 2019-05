Redline Take llega a la última jornada con opciones de play-off El Take no depende de sí mismo pero luchará por el play off. / ROYO Este sábado, necesita ganar al Avia en Zizur y que el Hernani Tecnum pierda frente al Atletico San Sebastián J. GOÑI TOLOSA. Jueves, 9 mayo 2019, 00:19

Muy meritoria temporada la que está llevando a cabo nuestro principal equipo masculino de baloncesto, el Redline Mekanika Take. Ha sabido reponerse a las circunstancias, adaptarse a una nueva etapa, para acabar llegando incluso a la última jornada con opciones de entrar entre los cinco primeros y jugar el 'play off'. «Podemos decir que, independientemente de lo que hagamos, ya hemos cumplido el objetivo que nos habíamos trazado», asegura el entrenador, Jon Azaldegi.

El equipo tolosarra no depende de sí mismo. Ocupa la sexta posición de la tabla, y este sábado juega en Zizur ante el Avia (18.00 horas). A la misma hora, el Hernani Tecnum, quinto, recibe al Atletico San Sebastián. El Take necesita ganar y que no lo hagan los hernaniarras.

Le espera un partido difícil en Zizur. «Es un equipo que hace un juego un tanto libre», analiza Azaldegi. «Suele generar muchas ventajas en ataque y dispone de jugadores muy preparados para este tipo de juego. No es un equipo muy físico, no imprime mucho ritmo, pero es experimentado y aprovecha muy bien sus ocasiones. Es fuerte sobre todo en casa, pero tenemos que darlo todo».

Si el equipo tolosarra juega tan bien como lo hizo en el último partido ante el Urgatzi (71-58), tendrá mucho ganado. Aquí, supo leer el partido, intensificar el trabajo defensivo cuando las cosas no iban tan bien y despegarse en un brillante tercer cuarto. Supo ajustar algunos parámetros y logró una diferencia insalvable para sus rivales. El parcial de 23-9 lo dice todo.

En el club están muy satisfechos de la trayectoria que ha llevado el equipo. No hay que olvidar que el primer objetivo del equipo era asegurar la permanencia y que, una vez cumplido éste hace ya varias jornadas, llegó el momento de buscar otros objetivos más ambiciosos y poder entrar así entre los cinco primeros. «Costará, pero vamos a intentarlo. El hecho de haber llegado a la última jornada con opciones es un logro que podemos aprovechar», concluye el míster tolosarra.