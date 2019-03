Redline Mekanika Take no quiere fallar ante el Hernani Tecnun

Redline Mekanika Take viene de perder ante el Ulacia (60-68) un partido que gestionó mal en los instantes finales, porque ganaba de seis a falta de tres minutos. Los rivales empataron con dos triples seguidos y el Take no supo jugar bien tras este impacto. «Una pena, aunque me quedo con la lectura positiva de que podemos competir muy bien contra los mejores equipos», asegura Jon Azaldegi. El equipo mantiene el objetivo de quedar entre los cinco primeros, «pero para ello tenemos que mantener el mismo nivel durante todos los partidos». En relación al Tecnum, rival de hoy, es un contrario directo. «Estamos al completo e iremos a por el partido a Donostia», asegura el míster tolosarra.