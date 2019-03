Redline Mekanika Take recibe mañana al Ulacia en Usabal

Redline Mekanika Take viene de lograr una victoria de escándalo (36-87 al San Cernín) y recibe mañana en Usabal (11.20) al Ulacia. El entrenador tolosarra, Jon Azaldegi, admite que el triunfo se cimentó, sobre todo, en la debilidad del equipo rival, aunque también asegura que el Take se encuentra en un buen momento de forma. Pero es cierto que la victoria entraba dentro de los planes, porque el San Cernín no conoce aún la victoria en la temporada y moralmente está muy tocado. «En cuanto empezamos a lograr una mínima diferencia bajaron los brazos», comenta Jon. «No nos pusieron oposición y nosotros nos lo tomamos como un partido de entrenamiento». El objetivo del equipo para lo que queda de temporada parece bastante claro: quedar entre los cinco primeros. «Teniendo en cuenta que estamos empatados a puntos desde el cuarto al séptimo puesto, es un reto bien bonito», apunta el míster. «Todo se va a decidir en los próximos encuentros, vamos a medirnos a rivales directos». Ulacia, segundo clasificado, es, por supuesto, un rival muy difícil. «Un equipo muy hecho, que cuenta con gente muy experimentada que lleva mucho tiempo jugando junta. Es un equipo competitivo en todos los puestos, pero vamos a por todas».