El Redline Mekanika Take se aleja del ascenso tras perder en Gasteiz Aún así, el principal objetivo de los tolosarras sigue siendo la permanencia | Jon Azaldegi admite que en estos dos últimos partidos «el equipo no ha estado a la altura» J. GOÑI TOLOSA. Miércoles, 23 enero 2019, 00:45

Nuevo paso atrás de nuestro principal equipo de baloncesto, el Redline Mekanika Take. Tras ceder en casa ante el Disdira, ahora ha perdido más claramente en Vitoria con el Urgatzi (69-54). Los tolosarras se alejan de las posiciones de ascenso, aunque hay que recordar que este no era el objetivo de entrada, sino el de ir haciendo equipo de cara al futuro y lograr la permanencia cuanto antes. Mejorar en el juego y así llegarán los resultados.

«No tuvimos opción de ganar ni de acercarnos en ningún momento», confiesa de entrada el míster, Jon Azaldegi. Y eso que el Take empezó bien, con un 11-2, pero a partir de aquí, el equipo se vino abajo. El Urgatzi fue, poco a poco, mostrando su superioridad tanto en el juego como en el marcador. «Se veía que eran superiores, estaban por encima nuestro», cuenta Jon. «Tenían otro ritmo, otra agresividad y otra competitividad». «No pudimos contrarestar su firme defensa y además tampoco tuvimos nuestro día en los lanzamientos exteriores».

Preguntamos a Jon si en el club están preocupados por estas dos derrotas y por la pérdida de posiciones con relación a los puestos de cabeza. Jon admite que en estos dos últimos partidos «el equipo no ha estado a la altura», pero muestra su confianza en revertir la situación, ya que ve a los jugadores entrenando de forma intensa. «Vamos a darle la vuelta a esta dinámica, llegarán los buenos resultados», asegura Azaldegi.

Con relación al siguiente rival, el Avia, que visita Usabal el domingo, podría parecer un encuentro propicio para la victoria, pero el cuerpo técnico no se fía. No olvidan que Avia ganó al poderoso Tabirako y que es un equipo muy luchador, es sólido como conjunto. El Take tiene que estar a su altura en agresividad, porque de lo contrario puede pasarlo mal. «Tenemos que mostrar nuestro mejor nivel para ganar. Hay mucha igualdad», recuerda Jon.