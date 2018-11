Redline Mekanika Take recibe mañana al Hernani en Usabal

Nuestro primer equipo masculino de baloncesto, el Redline Mekanika Take, recibe mañana la visita del Hernani (11.20), en Usabal. Los tolosarras intentarán recuperar los puntos que perdieron ante el Ulacia (76-66) , en en un encuentro que empezaron bien, pero después sus errores defensivos le acabaron condenando. «Nos comieron muy pronto la renta de diez puntos que conseguimos al principio (14-24), porque defendimos mal», explica el entrenador, Jon Azaldegi. El míster se lamenta. «Volvimos a cometer los fallos de pretemporada que últimamente no cometíamos, pero también es cierto que el rival acertó mucho y jugó un serio partido». Los esfuerzos de los tolosarras por acercarse no fueron suficientes y el Ulacia además se mostró muy efectivo en los lanzamientos.

El entrenador analiza el rival de mañana. «Creo que, en cuanto a calidad individual, es mejor que el que nos enfrentamos en Zarautz, aunque puede que como conjunto esté menos hecho. Tiene jugadores jóvenes pero también curtidos, muy hábiles con el balón. El Ulacia jugaba de memoria, creo que nuestro rival de mañana no tanto, aunque su calidad es evidente, como lo demuestra el hecho de que subió a EBA pero tuvo que renunciar por motivos económicos».