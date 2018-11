Redline Mekanika Take busca volver a la victoria mañana en Usabal

El Redline Take tiene mañana en Usabal una oportunidad de oro para volver a ganar tras la relativa decepción que supuso la derrota ante el Arizti. Los tolosarras no están mal situados, y esperan vencer ante el colista San Cernín (Usabal, 11.20) para escalar posiciones. El entrenador, Jon Azaldegi, no se fía del rival. «Es verdad que hasta ahora no es un equipo que ha puesto especial resistencia a sus rivales, a excepción de un partido. Tendremos que hacer las cosas bien y jugar como sabemos».