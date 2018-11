El recuerdo de una Tolosa durante la dictadura franquista en forma de libro El investigador Javi Buces, la alcaldesa Olatz Peon y Juantxo Agirre Mauleón, secretario general de Aranzadi, en el acto de ayer. El autor, Javi Buces, muestra la portada del libro. / FOTOS IÑIGO ROYO El Ayuntamiento y Aranzadi presentaron ayer el segundo libro sobre la memoria histórica del Franquismo en el periodo 1945-1975 EL DIARIO VASCO TOLOSA. Domingo, 11 noviembre 2018, 00:23

Los testimonios y recuerdos de las numerosas historias que componen la memoria de los tolosarras durante la dictadura franquista han sido plasmados en un nuevo libro que ha editado el Ayuntamiento de Tolosa junto con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que fue presentado ayer en el Salón de Pelnos, en un acto amenizado los músicos Juantxo Zeberio y Elene Arandia. La investigación se inició hace tres años y ha sido coordinada por el secretario general de Aranzadi Juantxo Agirre Mauleon, con Javi Buces como investigador principal y autor de la publicación y el equipo de Memoria Histórica.

El compromiso del consistoriopor recopilar y documentar la memoria histórica de Tolosa se remonta a 2006, año en el que la Corporación Municipal inició el trabajo de recuperación de la memoria en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Cinco años más tarde, en 2011, se publicó el primer libro escrito por Mikel Errazkin sobre la Guerra Civil y el Primer Franquismo en Tolosa titulado '1936-1945. Los nombres de la Memoria', y este segundo trabajo, presentado ayer al mediodía en el Salón de Plenos, es la continuación del trabajo de investigación sobre memoria histórica, en este caso sobre el periodo de 1945-1975 del Franquismo. Se trata, en palabras de Buces, de un trabajo sobre la represesión y violación de derechos humanos y recoge la información sobre quiénes, cuándo y cómo sufrieron la represión en este segundo periodo del Franquismo. «Realmente se entiende que Franquismo es todo uno, pero metodológicamente se realiza esa división para trabajar», detalla el investigador.

Esto así, Javi Buces señala que en ese periodo de tiempo se dividen dos etapas; por un lado, desde 1945 al 1959 y de 1960 a 1975, hasta la muerte de Franco. «La primera etapa es muy oscura, donde parece que no sucede nada. La represión a gran escala ha terminado, hay menos consejos de guerra, la gente vuelve del exilio o se queda definitivamente en el exilio... Después de la guerra la persecución termina y hay una dictadura donde no hay libertades, libertad de expresión, de asociación... La sociedad vive totalmente oprimida y hasta los años 60 se recoge cómo la gente es multada por blasfemar, la problemática de las fábricas, donde los trabajadores no se pueden sindicar libremente, el euskera, y el problema, sobre todo, de la vivienda. En Tolosa es un tema muy recurrente que es una población que va creciendo con la llegada de gente de fuera, y hay un problema habitacional y de vivienda. El libro recoge cómo gestionan el Ayuntamiento de Tolosa y la coporación municipal toda esta situación», añade Buces.

El trabajo estará a la venta en las librerías Aranburu, Elkar y Babel

Tras estos primeros años, continúa el investigador, «la oposición antifranquista vuelve a coger fuerza, sobre todo, estudiantes y gente obrera en Tolosa que no han vivido la guerra, que han nacido posteriormente, y comienzan a oponerse al régimen de manera activa. Es entonces cuando, tras un periodo oscuro, el régimen franquista vuelve a reaccionar y empieza a aplicar otra vez una represión brutal y directa a todo el que se opone al mismo», concluye.

La investigación se ha centrado en recoger nombres y apellidos de las personas que identificadas durante la investigación de estos últimos años, y que fueron juzgadas por el tribunal de orden público, que fueron detenidas y encarceladas sin ningún tipo de orden judicial, así como las que fueron juzgadas en consejos de guerra. El libro ha estado disponible de forma gratuita con previa presentación de la tarjeta de invitación facilitada por el ayuntamiento, y estará a la venta en las librerías Aranburu, Elkar y Babel al precio de 10 euros.