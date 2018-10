Raúl Fraile (Catedrático de Micología en la Universidad de Valladolid): «Solo se conocen alrededor de 300.000 especies de hongos de los dos millones que existen» Raúl Fraile hablará hoy sobre hongos medicinales. E. ARANDIA TOLOSA. Jueves, 18 octubre 2018, 00:19

Las jornadas micológicas del Casino acogerán a las 20.00 horas de esta tarde la charla 'Hongos medicinales de uso actual. Farmacología y aplicaciones prácticas' de la mano del experto en la materia Raúl Fraile (Palencia, 1981), Catedrático de Micología en la Universidad de Valladolid, ingeniero forestal y creador de Mundro Reishi.

-¿Qué podremos escuchar en la conferencia de esta tarde?

-Los hongos medicinales están presentes en nuestras vidas en numerosos medicamentos. Desde reductores de colesterol hasta inmunosupresores, se fabrican mediante el cultivo de hongos y las personas no lo saben. La conferencia va dar pequeños esbozos de esta micología farmacológica-terapéutica, pero sobre todo hablaré sobre setas comunes de nuestros campos que se pueden recolectar y utilizar como remedios caseros en nuestras casas. La gente conoce y utiliza multitud de plantas medicinales, pero desconoce este apasionante mundo.

-El uso medicinal de hongos se remonta a miles de años atrás.¿Tenemos cultura? Los vascos hemos tenido una relación especial con hierbas medicinales y cierta sabiduría micológica...

-El uso de setas medicinales es muy desconocido en nuestra sociedad, apenas existe cultura de consumo de las mismas como ayuda para diferentes dolencias. Solo en los últimos 5 ó 6 años han empezado a aparecer libros en español sobre hongos medicinales. Si vemos a nuestro alrededor más bien se observa lo contrario: la gente considera las setas como peligrosas y nocivas, lo cual es normal viendo que todos los años nos informan de algún fallecimiento por el consumo de setas venenosas. Por ello, hablar sobre ello puede sonar extraño e incluso seguro que a mucha ente le sonará a pseudoterapia. ¡Nada más alejado de la realidad! El uso de los hongos para la producción de moléculas medicinales es el pan de cada día de numerosas industrias farmacéuticas. Por otro lado, si nos vamos a regiones de oriente encontramos usos medicinales de setas recolectadas en el campo citadas en libros escritos hace más de 2000 años. A pesar de que los vascos históricamente han sido y son grandes conocedores de setas y plantas de su entorno, encontramos muy pocas referencias de aplicaciones de hongos para la salud. Quizá un par de especies que comentaré en la charla. Pero no hay que extrañarse, este desconocimiento se extiende a casi todo occidente, donde poquísimas especies de hongos se han utilizado como medicina y a veces de forma errónea.

-¿Cuántas setas y hongos ha analizado para sus investigaciones? ¿Qué origen tienen las variedades?

-No sabría decir exactamente el numero. En mis casi 20 años dedicado en exclusividad a la micología he leído sobre centenares de especies medicinales, y en los últimos diez ha sido cuando me he introducido en profundidad. En una de las investigaciones me di cuenta de lo desconocidos que eran. Prácticamente todas las especies de las que voy a hablar se encuentran en nuestros ecosistemas de forma natural, incluso las más consumidas en Oriente. Por supuesto hay hongos medicinales muy apreciados que no existen en nuestro territorio y otros muchísimos ni siquera se han descubierto, tanto en España como en el resto del mundo. El conocimiento actual sobre lo que tenemos en el planeta es muy escaso: solo se conocen unas 300.000 especies de una estimación de unos dos millones de especies. Muchas especies se extinguirán antes de que las lleguemos a conocer.

-Recetas tradicionales, remedios caseros... ¿La micología es un mundo de mitos?

-Muchísimo. Existen multitud de remedios naturales y terapias naturales que no funcionan, sin fundamento científico y que proliferan por doquier. Si alguien las prueba y obtiene beneficio con ellas se debe al efecto placebo. Es tan fuerte que es capaz de corregir una enfermedad en más de un 15% de los casos. A la industria farmacéutica cada vez le es más difícil diferenciar la eficacia de un medicamento respecto al placebo porque cada vez es mayor la influencia de este efecto en nuestra salud. Nuestro sistema nervioso repercute en la salud, y mucho, creo que la cifra que se baraja es la de un 18%. A casi dos de cada diez personas les funciona una pseudoterapia, si se lo creen, claro. Y esto es lo que hace que proliferen multitud de terapias sin fundamento científico alguno.Dejando a un lado estas pseudoterapias existen medicinas reales con plantas medicinales, la fitoterapia, y es totalmente válida. La Agencia Europea del Medicamento tiene su listado de Plantas de Uso Terapéutico que son tan válidas para tratar una enfermedad como las moléculas puras que encontramos en una farmacia.

-¿Qué hongos medicinales encontramos hoy día? Y, ¿de qué tipo de usos hablamos?

-En la conferencia hablaré mayormente sobre hongos superiores que producen setas grandes, y que por ello son los que fácilmente podremos ver en un paseo por el campo. Si bien mencionaré algunas especies de mohos, por decirlo de forma simplificada, con altísimo interés en la producción de fármacos diversos, entiendo que será mas ameno y práctico hablar de los primeros. He seleccionado tanto taxones de gran valor gastronómico y con un interesante contenido en moléculas activas: setas reductores de colesterol que ayudan con el control de azúcar, que mejora de las defensas, etc como otras que, aunque saben tan bien, son los mayores exponentes en hongos medicinales de uso terapéutico a nivel mundial. Por supuesto, tanto unas como otras jamás deben usarse para suplantar a ningún tratamiento médico. Los médicos son los únicos especialistas en salud y solo a ellos debemos hacer caso para el tratamiento de una enfermedad.

-¿Con qué dificultades se encuentra el sector?

-Desde mi punto de vista como micólogo ingeniero forestal pienso que la primera dificultad es el conocimiento de qué cantidad de setas produce un ecosistema. Toda regulación, toma normativa, toda gestión de un sector o recurso se debe hacer en base a un conocimiento científico previo. Conocer que tenemos y cuánto tenemos es clave para culaquier gestión.

-¿Qué futuro augura?

-Debido a la eficacia se irán conociendo y consumiendo en mayor medida. Distintos hongos medicinales pueden utilizarse para mejorar la calidad de vida de amplios grupos poblacionales. El único problema estamos viendo en la actualidad y parece puede estar frenando el crecimiento del consumo es que actualmente cualquier empresa compra y vende setas como si fuera manzanas, sin conocimiento de lo que están vendiendo y sin verificar lo que están vendiendo.