Una quinta portuguesa

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13

Un hombre rico muere accidentalmente en el baño de su casa. Nadie le echa en falta y el cadáver permanece durante semanas en el suelo. Una noche, un ladrón entra en la casa con intención de robar, encuentra el cadáver y tras pensar un rato decide vestirlo, sentarlo en un sillón y llamar a la policía antes de irse sin robar nada. Y es que a los muertos no se les roba. 'Una quinta portuguesa' se proyectó en el cine de mi pueblo un 5 de junio.

