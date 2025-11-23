El Topic, el centro internacional de la marioneta de Tolosa, tiene nueva directora: la gestora cultural Ainara Martín (Lasarte-Oria, 1976). Su trayectoria le ha ... llevado por proyectos y entidades como Donostia 2016, el Koldo Mitxelena, el Ayuntamiento de Irun y diversos proyectos como comisaria y artista freelance. Inmersa en «intensas» jornadas para «coger el pulso» al museo y su organización, con la programación del Titirijai que comienza hoy como primer evento de calado, deberá continuar la labor del museo de dignificar la marioneta, un arte del que no es especialista pero al que espera dar proyección y salud futura junto a su «potente» equipo humano, al que espera ilusionar.

-¿Cómo han sido sus primeros días como directora del Topic?

-Muy ilusionantes porque el museo es una joya, en un pueblo con una actividad cultural y una identidad propia muy marcada. El ámbito de la marioneta es cada vez más líquido, y creo que se debe renovar. Seguimos teniendo una visión muy clásica cuando, en realidad, la marioneta es un abanico muy grande, desde el teatro de sombras a objetos, máscaras... Estos primeros días he mantenido reuniones con el equipo de trabajo de los diferentes departamentos. Están siendo intensos pero muy ilusionantes, y tengo muy claro que hay que ir despacio. No tengo prisa.

-¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

-El equipo humano, sin duda. Es muy potente. El museo nunca deja de sorprender. El espacio es una pasada, hay un potencial importante. Y Tolosa le tiene mucho cariño. Los museos tienen que estar anclados al territorio al que pertenecen. A la plaza, el barrio, el pueblo, la ciudad, el entorno… los tolosarras lo sienten muy propio y eso se nota.

-¿Conocía con anterioridad el teatro de marionetas y objetos? ¿Había trabajado en ello?

-Lo conozco, pero no soy especialista. Sí estoy más familiarizada con la objetología, la etnografía y la antropología vinculada a la marioneta. Conocí el Topic cuando fui parte del equipo director de Donostia 2016 y ayudamos en el impulso del museo para ser miembro de Unima (Unión Internacional de la Marioneta). Así que me asomaré encantada al ámbito de la marioneta gracias al conocimiento que tiene el equipo. Me reconforta.

-¿Por qué se presentó como candidata para llevar el museo?

-Me apetecía algo nuevo y diferente. También volver a la escala municipal, donde los frutos se ven de manera más inmediata y te da una visión más práctica de las cosas, aunque el Topic tenga una proyección internacional incuestionable. Consideré que, desde mi conocimiento, tenía cosas que aportar a este ámbito cultural y que el proyecto me aportaría mucho.

-¿Cómo recibió la noticia de que sería la nueva directora?

-Contenta, pero con mucha responsabilidad. Los museos y la cultura en general tienen pocos recursos, un ámbito de trabajo poco reconocido en el que hay que poner mucho el cuerpo, no solo la cabeza. Al final, los y las trabajadoras culturales, a veces, sacamos adelante trabajos porque tenemos voluntad de que se hagan, porque creemos en ello.

-Existe una equivocada percepción de que los títeres son un arte de segunda. Desde el Topic se lleva años trabajando para romper ese estigma. ¿Cómo lo hará?

-Todavía no lo sé. Me he puesto el plazo de un año para tener algo más definido. Sí que me gustaría abrir el concepto de la marioneta, que siguiera siendo el eje del museo, pero que actuemos con cierta transversalidad, cruzándolo también con otras disciplinas. Pero cómo será, todavía es muy pronto para ello.

-En la presentación del Titirijai, que comienza hoy sábado, se habló del espíritu que trasladó durante la entrevista de selección. ¿Será lo que la guíe en esta nueva etapa?

-Sí, pero no solo la mía. Quiero construir ilusionando también al equipo. Si no soy capaz de ello, no voy a liderar; estaré sola. Sin ilusión no se pueden afrontar los proyectos. Soy consciente de que para quienes ya llevan años, el tiempo a veces también cansa mucho. Quiero transmitirles que a partir de ahora hay otra persona, que va a trabajar de otra manera, ni mejor ni peor, y que esa manera les ilusione.

-¿Cómo vislumbra el futuro del Topic?

-Todos los agentes culturales, sobre todo los museos, tenemos que repensar qué responsabilidad social tenemos como espacios de divulgación, fomento del pensamiento crítico, y de comunidad. Ahora más que nunca, con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, debemos reflexionar sobre qué futuro les espera a los museos. Espero que uno con mucha salud, con recursos, con un espacio propio en el que se pueda además trabajar con otras instituciones culturales o museos, y con público. Que vengan porque quieren venir, porque tenemos una oferta que es interesante. Y eso no es fácil ahora. Las maneras de consumir cultura han cambiado muchísimo, han surgido nuevos lenguajes. Hay mucho trabajo que hacer.

-¿Fomentará ese aspecto de casa creativa, bajo las residencias para compañías?

-Mi idea no es eliminar nada de lo que funciona, sino repensar lo que está funcionando para mejorarlo, potenciarlo o redireccionarlo si hiciera falta.

-¿Cuál es el reto principal a medio-largo plazo?

-Es pronto todavía, pero el reto principal es tener más recursos, llegar a un tipo de público más variado y mayor, y trabajar contentos en la oficina, ilusionándonos todos los días porque hacemos las cosas bien. Y tener, sobre todo, espíritu crítico, querer mejorar. El Topic tiene muchos años de trayectoria, estamos a las puertas de 2026, y han pasado muchas cosas. Hemos cambiado como sociedad y hay que ver dónde está el museo y dónde podemos implicarnos más en lo que somos. Si tenemos esa capacidad, de adaptarnos a los tiempos constantemente, gozaremos de buena salud.