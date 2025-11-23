Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ainara Martín sostiene una marioneta del museo tolosarra que dirige. J.M.LÓPEZ

Ainara Martín | Directora del Topic

«Quiero construir esta nueva etapa ilusionando al equipo humano»

Todavía «cogiendo el pulso» al museo tolosarra de la marioneta, toma las riendas apoyada en su «potente» grupo de técnicos culturales

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:06

El Topic, el centro internacional de la marioneta de Tolosa, tiene nueva directora: la gestora cultural Ainara Martín (Lasarte-Oria, 1976). Su trayectoria le ha ... llevado por proyectos y entidades como Donostia 2016, el Koldo Mitxelena, el Ayuntamiento de Irun y diversos proyectos como comisaria y artista freelance. Inmersa en «intensas» jornadas para «coger el pulso» al museo y su organización, con la programación del Titirijai que comienza hoy como primer evento de calado, deberá continuar la labor del museo de dignificar la marioneta, un arte del que no es especialista pero al que espera dar proyección y salud futura junto a su «potente» equipo humano, al que espera ilusionar.

