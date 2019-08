«No queremos estar de paso en Tercera» Foto de familia de jugadores y cuerpo técnico tras una sesión de entrenamiento. / IÑIGO ROYO El Tolosa arranca mañana en Durango su exigente temporada | «Queremos hacer algo bonito y estamos ilusionados, pero no será nada fácil», advierte el entrenador Avellaneda JUANMA GOÑI TOLOSA. Viernes, 23 agosto 2019, 00:35

Jugar en Tercera supone arrancar la temporada en agosto, antes de lo que el equipo urdiña estaba acostumbrado. Pero los jugadores están preparados porque llega la hora de la verdad. El Tolosa CF juega mañana, sábado, en Durango, ante la Cultural (18.30), su primer partido de la exigente nueva temporada. «Tenenos ganas de que comience la competición; estamos con mucha ilusión de poder hacer algo bonito este año, pero no será nada fácil», advierte el entrenador tolosarra, Ander Avellaneda.

¿Hay tanta diferencia entre jugar en Tercera o hacerlo en División de Honor Regional? Para el míster urdiña, son dos mundos diferentes. «Hay mucha diferencia en todos los sentidos; en lo táctico, en la calidad, en el físico, en el ritmo... Por eso, cuanto antes, nos tenemos que amoldar a la categoría. La Tercera no tiene nada que ver con la División de Honor Regional. Hay jugadores que han sido profesionales, jugadores de equipos filiales que quieren dar el salto a la élite...»

La pretemporada ha sido algo diferente a las últimas para el conjunto urdiña, ya que acabó tarde la temporada pasada y ésta empieza pronto, con lo cual el equipo ha acumulado mucha carga en tan solo cuatro semanas. «Hemos ido probando diferentes cosas, diferentes posiciones, intentando dar oportunidad a todos para verles...», cuenta Ander.

La plantilla está equilibrada. La base, lógicamente, es la del año pasado. Las nuevas incorporaciones han sido Xabi e Unai Olaizola, procedentes del Añorga; Jon Elorza, del Hernani, y Pablo del Pozo, del Oiar-tzun. Las bajas han sido Xabi Martinez, que deja el fútbol competitivo, e Ibai Quintanilla, que se ha ido al Eibar.

Copa del Rey

Para empezar, la Cultural, un equipo de auténtico lujo y uno de los llamados 'gallitos' de la Tercera División. «Es un equipazo. Como todo equipo vizcaíno es duro y rocoso, pero en este caso también hay que destacar que tiene buen manejo de balón. Lleva tiempo haciendo temporadas muy buenas . Acaba de descender de 2ªB, pero despliega mucho potencial». «Han tenido bastantes bajas por el descenso, pero no me fío. El otro día fui a verles a un amistoso y me pareció un equipo de altísimo nivel», añade el míster Ander Avellanada.

Además de subir a tercera, el Tolosa está pendiente de la Copa del Rey. El equipo urdiña ha sido el mejor entre los tres vascos ascendidos, y ahora aguarda rival de un equipo de alguna comunidad cercana. El partido será el 13 de noviembre. Si el Tolosa CF gana, podría emparejarse a uno de Primera que no juega competición europea en la siguiente eliminatoria. ¿La Real? «A mí me encantaría», asegura Avellaneda. Pero dice: «La Copa es ilusionante pero nuestro objetivo es la Liga. Tenemos que estar al 200%. No queremos estar de paso en Tercera División».