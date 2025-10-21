'Putzu isladak', portada del calendario municipal de 2026

Kevin Iglesias TOLOSA. Martes, 21 de octubre 2025, 20:32 Comenta Compartir

El concurso de fotografía para el calendario municipal ya tiene ganador. El elegido ha sido Fernando Pradini, gracias a su imagen 'Putzu isladak', que le da derecho a ser portada del calendario de 2026.

Al certamen se han presentado treintaitrés participantes, con nueve ganadores que completan las fotografías de cada mes: Irati Sorondo con 'Bidean direnak', elegida para enero; Javier Zabala, con cuatro fotos, 'Txaranga bat, belaunaldi asko' (febrero), 'Buztinlariak belaunaldiz belaunaldi' (julio), 'Hiru belaunaldi' (septiembre) y 'Belaunaldiak irudietan betirako' (noviembre); Fernando Pradini con 'Oroimenaren kulunka', seleccionada para el mes de marzo y la imagen de portada 'Putzu isladak'; Arantza Iruretagoyena ilustrará abril con 'Etorkizuna'; Lur Zaldua lo hará en mayo con 'Marrak eta puntuak'; 'Sua' de Javier Ortiz en junio; Miren Amorrortu ha sido elegida para agosto, con 'Komunikazioa'; Andoni Lizeaga con 'Tolosako historioa!' para octubre; y Llívia Escolá cerrará el calendario, en diciembre con 'Olentzeroren zain. Jantziek lotzen gaituzte'.

El tema de este año es 'Generaciones', y a finales de noviembre los tolosarras podrán recoger el calendario. El jurado ha estado compuesto por Ura Iturralde, Elena Márquez y Javier Zurutuza. La foto de portada tenía un premio de 600 euros, mientras que las doce del interior uno de 200 euros a cada imagen.